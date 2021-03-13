Головний лікар Закарпатської лікарні розкритикував лікування Covid-19 сімейною медициною

Юрій Яцина: Хворі запускають себе так, що потребують одразу реанімації

Лікарні первинної ланки допомоги часто призначають хворим на коронавірус антибіотики без належних на те показань, а це лише погіршує перебіг хвороби і ускладнює процес одужання. Про це в інтерв‘ю «Главкому» заявив Юрій Яцина, головний лікар Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. Андрія Новака (Ужгород). «Коли тільки почалася пандемія коронавірусу, почали виявляти двобічні пневмонії, були у протоколах лікування препарати антибактеріальної дії… Але зараз ми чітко знаємо, що якщо є двобічна вірусна пневмонія, немає лабораторних ознак для антибактеріального втручання, то антибіотики давати в жодному разі не можна. Вірус антибіотик не вбиває. У цьому питанні (призначають при вірусних пневмоніях антибіотики) грішить первинна ланка медичної допомоги: до нас поступають пацієнти і після обслуговування у приватних клініках. Якщо чесно, великий процент (лікарі первинної ланки) одразу призначають хворому антибіотики. А вони згубно позначаються на живій мікрофлорі в організмі, яка також бере участь у імунній відповіді на вірус. Може бути неправильне самолікування, коли пацієнт приймає усе підряд. Все це призводить, на жаль, до подовження лікування», – наголосив лікар.

Нагадаємо, Закарпаття перебуває в червоній карантинній зоні. До області обмежено в’їзд і виїзд пасажирського транспорту, заборонені масові, а також спортивні заходи за участю глядачів. На відміну від сусідніх Івано-Франківської і Чернівецької областей минулого року Закарпаття вдавалось довше зберігати епідеміологічну стабільність. Сьогодні з близько 2500 ліжок, розгорнутих у 17 «ковідних» лікарнях, заповнені понад 80%. Майже усі шпиталізовані потребують кисневої підтримки. Найбільш гостро відчувають брак медиків, кисню, ліжок заклади, розташовані в обласному центрі.



