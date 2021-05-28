ЄС дозволив щеплювати підлітків вакциною Pfizer

Підлітки будуть вакцинуватися так само як і дорослі

Європейське агентство з лікарських засобів дозволило використовувати вакцину від коронавірусу Pfizer для підлітків

Європейське агентство з лікарських засобів дозволило щеплювати вакциною від коронавірусу Pfizer дітей віком від 12 до 15 років. Про це повідомляє EMA у Twitter.

У п'ятницю, 28 травня, Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) дозволило використовувати вакцину від коронавірусу Pfizer для підлітків.

«Комітет ЕМА з лікарських засобів сьогодні схвалив заявку на розширення застосування вакцини Pfizer / BioNTech (Comirnaty) на дітей у віці від 12 до 15 років», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, підлітки будуть вакцинуватися так само як і дорослі. Вакцину вводитимуть у вигляді двох ін'єкцій з інтервалом не менше трьох тижнів.

Зазначимо, на днях в Україну прибула перша партія вакцин виробництва Pfizer.

Раніше дослідження показало, що вакцини Pfizer та AstraZeneca дієві проти нового мутованого штаму коронавірусу.

Також вакцина від Moderna показала вражаючу ефективність для підлітків.

До слова, 25 травня помер Вільям Шекспір – перший у світі чоловік, якого вакцинували від Covid-19.

Зазначимо, Інститут біології клітини НАН України розробляє білкову вакцину проти Covid-19 на гуманізованих дріжджах. Українська вакцина буде значно дешевшою за імпортну, оскільки середовище не вибагливе.