В аеропортах Києва та Львова встановлять лабораторії для тестування на Covid-19



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Коли саме запрацюють лабораторії наразі не повідомляється

Міністр Криклій повідомив, що займається пришвидшенням процесу встановлення лабораторій в двох аеропортах

У Києві та Львові запрацюють лабораторії для ПЛР-тестування в аеропортах на коронавірус.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє Офіс президента.

На нараді в Офісі президента Криклій повідомив, що займається пришвидшенням процесу встановлення лабораторій в аеропортах Києва та Львова, щоб прибулі пасажири могли робити там ПЛР-тести й у разі негативного результату не проходили самоізоляції.

За його словами, для уникнення скупчень людей біля лабораторій він провів перемовини з Міністерством цифрової трансформації щодо розгляду можливості прив’язати видачу результатів до додатку «Дій вдома».

Це, за словами Криклія, дасть змогу зменшити час самоізоляції здорових пасажирів, які прибули до України.

До слова, минулого тижня ВООЗ та Євросоюз передали обладнання для українських лабораторій, де досліджують Covid-19.

Також повідомлялося, що в Україні тестують чотири препарати для лікування коронавірусу.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 25810

Одужали 25661

Померли 1372

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Нагадаємо, станом на ранок 11 липня в Україні зафіксовано 800 нових випадків коронавірусу, це на 19 випадків менше, ніж 10 липня (819). Загалом в Україні інфікувалися 52,8 тис. осіб.