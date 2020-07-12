Вірусолог після втечі з Китаю розповіла про «приховування правди» щодо коронавірусу



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Вірусолог з Гонконгу, доктор Лі-Мен Янь, стверджує, що може виявитися в числі «зниклих» інформаторів Фото: Fox News

Влада Китаю знала про новий коронавірус задовго до того, як заявила про це, запевняє вірусолог Лі-Мен Янь

Вірусолог з Гонконгу, доктор Лі-Мен Янь, яка втекла в США, в інтерв'ю Fox News розповіла про приховування владою Китаю правди про небезпеку коронавірусу.

Жінка стверджує, що може виявитися в числі «зниклих» інформаторів. Янь пояснила, що, на її думку, влада Китаю знала про новий коронавірус задовго до того, як заявила про це. Вона також пояснила, що її керівники, відомі як деякі з провідних експертів в цій області, ігнорували проведені нею на початку пандемії дослідження, які, на її думку, могли б врятувати життя.

Вірусолог заявила, що один з її друзів, вчений з Центру по контролю і профілактиці захворювань в Китаї, знав про передачу від людини людині задовго до того, як Китай або ВООЗ визнали, що таке поширення можливе.

За словами жінки, вона розповіла про деякі свої відкриття науковому керівнику, проте «він тільки кивнув». Лікарі та дослідники, які раніше відкрито обговорювали вірус, раптово замовкли, пояснила вона.

«Лікарі зловісно сказали: «Ми не можемо говорити про це, але нам потрібно носити маски», - сказала Лі-Мен Янь.

Крім того, Університет Гонконгу, в якому працювала вірусолог, прибрав сторінку колишньої співробітниці з сайту. У китайському посольстві стверджують, що «ніколи не чули про цю людину», і відкинули всі оприлюднені нею дані.

Раніше генпрокурор американського штату Міссурі Ерік Шмітт подав позов проти китайської влади, яку він звинуватив у пандемії коронавірусу.

Зазначимо, США почали розслідування обставин появи і поширення коронавірусу з акцентом на те, яку роль у цьому процесі зіграли Китай і Всесвітня організація охорони здоров’я.

Як повідомлялося, держсекретар США Майк Помпео заявив, що винні в поширенні коронавірусу Covid-19 відповідатимуть за це.

Ще член Палати представників США республіканець Джим Бенкс закликає до міжнародного розслідування щодо Китаю за шкоду, заподіяну пандемією коронавірусу.

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