Суд виправдав ще одного батюшку Московської церкви, який порушував карантин



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Фото: «Укрінформ»

Правоохоронці підозрювали настоятеля храму у порушенні правил карантину

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області відмовився штрафувати настоятеля Кафедрального Собору Різдва Христового УПЦ МП за порушення правил карантину (ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 21 липня.

У протоколі про адміністративне правопорушення сказано, що 24 квітня близько 10 ранку, перебуваючи поблизу Кафедрального Собору Різдва Христового на вул. Ольгинська, 2а у Коростені, священник порушив правила карантину, які визначені Постановою Кабміну №211 від 11 березня 2020 року. Зокрема, участь у проведенні богослужіння та причащанні брало понад 10 осіб.

Церковнослужитель не визнав факту вчинення правопорушення. Пояснив, що не запрошував мешканців на богослужіння, а лише виконував свої функції священнослужителя.

Суд з’ясував, що урядова постанова від 11 березня №211 на час складання адмінпротоколу передбачала заборону проведення всіх масових, в тому числі і релігійних заходів.

«Водночас Конституція України (ст.35) та Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (ст.9) передбачають свободу віросповідання, що включає свободу безперешкодного відправлення одноособово або колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього права може бути обмежено лише законом. Враховуючи, що на час дії карантину право ведення релігійної діяльності, яка включає в себе і відправлення релігійних культів та обрядів відправлення, не було обмежено відповідним законом, вищевказаний підзаконний нормативний акт суперечить Конституції України», - наголосив суд.

Як повідомляв «Главком», на Львівщині суд віддав на поруки священника Української греко-католицької церкви, якого було визнано виним у порушенні правил карантину.

Разом з тим, Івано-Франківський міський суд визнав винним місцевого священника УПЦ Московського патріархату у порушенні правил карантину і призначив максимальний штраф 34 тис. грн.