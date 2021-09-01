Київ посилює карантин: у столиці запрацюють мобільні групи

Роботу мобільних груп з контролю за протиепідемічним режимом, за дорученням мера столиці Кличка, відновлять з наступного тижня

У першу чергу робота таких груп відновиться в навчальних закладах – в школах і вишах

У Києві посилено стежитимуть за виконанням правил карантину, і на вулиці столиці знову виведуть мобільні групи контролю за протиепідемічним режимом, оскільки роз'яснювальні роботи не приносять відчутного результату. Про це повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі каналу «Україна 24».

За його словами, в першу чергу робота таких груп відновиться в навчальних закладах – в школах і вишах, де відсьогодні стартував освітній процес і почалося навчання.

Рубан зазначив, що зараз кожна школа володіє алгоритмом дій у разі виявлення заражених Covid-19.

Також він звернув увагу на важливість максимально проводити вакцинацію, особливо поки Київ належить до «зеленої» зони карантину.

«Це потрібно компілювати з навчанням, організовувати пропаганду щодо вакцинації, Про заходи, які повинні бути обов'язково – дистанція, масочний режим в окремих групах і щоденний контроль стану здоров'я», – додав керівник столичної Держпродспоживслужби.

Як резюмував Рубана, звичайні роз'яснювальні заходи за фактом – не дуже ефективні, нерідко ігноруються чи порушуються, а «люди дійсно вже забули, що таке хвороба».

«Ми в Києві фіксуємо незначне збільшення захворюваності. Але у двох регіонах України зафіксовано можливий перехід у «жовту» зону, яка буде в майбутньому і в Києві. Тому необхідно підвищити відповідальність і адміністрацій, і батьків дітей», – говорить чиновник.

Роботу мобільних груп з контролю за протиепідемічним режимом, за дорученням мера столиці, відновлять з наступного тижня, розповів Рубан.

Нагадаємо, Київська влада розповіла, як працюватимуть столичні школи із 1 вересня.

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