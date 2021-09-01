Вакцинація від Covid-19: у столиці запрацювало ще два пункти щеплення

У центрі вакцинації проводитиметься щеплення вакцинами Pfizer, Moderna та AstraZeneca

У центрах вакцинації можна отримати щеплення препаратами CoronaVac, Pfizer, Moderna та AstraZeneca

Ще один пункт масової вакцинації від Covid-19 розпочав роботу у столичному ТРЦ Retroville. Про це повідомляє пресслужба закладу.

У пункті проводитиметься щеплення вакцинами Pfizer, Moderna та AstraZeneca.

Режим роботи центру:

понеділок – п’ятниця: з 10:00 до 15:00;

субота, неділя: з 12:00 до 17:00.

Він працюватиме без попереднього запису – в пункті вакцинації діятиме жива черга.

Зробити щеплення у центрі можуть як окремі громадяни, так і організовані групи (родини, команди, колективи підприємств та організацій тощо).

ТРЦ Retroville розташований за адресою: м. Київ, проспект Правди, 47.

Ще один центр вакцинації відкрився в ТЦ «Епіцентр К» на Кільцевій дорозі, 1-Б. Тут будуть доступні вакцини AstraZeneca, CoronaVac та Moderna для другої дози.

Записатися на щеплення онлайн можна на сайті helsi.me.

Нагадаємо, станом на 30 серпня кожен другий освітянин столиці вже щепився від коронавірусу.

До слова, усього у Києві проти коронавірусу щеплено понад 1,3 мільйона мешканців.