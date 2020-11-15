  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Помруть 100 тис. людей: соціолог назвав дату коронавірусного піку в Україні

    • Розсилка
    Пік коронавірусу настане між 24 і 31 грудня - Помруть 100 тис. людей: соціолог назвав дату коронавірусного піку в Україні
    Пік коронавірусу настане між 24 і 31 грудня

    Добовий приріст в 20 тисяч випадків очікується через місяць

    В Україні продовжує активно поширюватися коронавірус Covid-19. Добовий приріст в 20 тисяч випадків очікується через місяць.

    Про це заявив соціолог Ілля Дробчак в своєму Facebook-акаунті.

    «За останній місяць є одна дуже погана новина – досвід Чехії та Вірменії показав, що пік захворюваності в умовах зими настає не на 2% виявлених випадків, а десь на 3.5%. У нас зараз (якщо населення України 39 млн) – 1.35%», – написав він.

    Ґрунтуючись даними графіка захворювання, експерт дав кілька прогнозів:

    • 20 тис. в добу буде зафіксовано 11-12 грудня (або 15-17 грудня)
    • пік настане між 24 і 31 грудня на показниках близько 25-30 тисяч випадків на добу (реальна кількість випадків буде більше, але лабораторії не будуть працювати на новорічні свята)
    • потім буде повільний і болючий спуск з вершини.
    • Україна втратить близько 100 тис. життів (таким буде показник надлишкової смертності, а не офіційні дані).

    Графік захворюваності Covid-19:

    photo_2020-11-14_10-35-40-2

    Він зазначає, що на початку літа епідемія коронавірусу повинна закінчитися.

    Раніше повідомлялося, що Україною поширюється кілька штамів коронавірусу: люди почали хворіти повторно.

    До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків. 

    Теги: свята Україна новорічні свята епідемія населення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies