Помруть 100 тис. людей: соціолог назвав дату коронавірусного піку в Україні

Пік коронавірусу настане між 24 і 31 грудня

Добовий приріст в 20 тисяч випадків очікується через місяць

В Україні продовжує активно поширюватися коронавірус Covid-19. Добовий приріст в 20 тисяч випадків очікується через місяць.

Про це заявив соціолог Ілля Дробчак в своєму Facebook-акаунті.

«За останній місяць є одна дуже погана новина – досвід Чехії та Вірменії показав, що пік захворюваності в умовах зими настає не на 2% виявлених випадків, а десь на 3.5%. У нас зараз (якщо населення України 39 млн) – 1.35%», – написав він.

Ґрунтуючись даними графіка захворювання, експерт дав кілька прогнозів:

20 тис. в добу буде зафіксовано 11-12 грудня (або 15-17 грудня)

пік настане між 24 і 31 грудня на показниках близько 25-30 тисяч випадків на добу (реальна кількість випадків буде більше, але лабораторії не будуть працювати на новорічні свята)

потім буде повільний і болючий спуск з вершини.

Україна втратить близько 100 тис. життів (таким буде показник надлишкової смертності, а не офіційні дані).

Графік захворюваності Covid-19:

Він зазначає, що на початку літа епідемія коронавірусу повинна закінчитися.

Раніше повідомлялося, що Україною поширюється кілька штамів коронавірусу: люди почали хворіти повторно.

До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.