Помруть 100 тис. людей: соціолог назвав дату коронавірусного піку в Україні
Добовий приріст в 20 тисяч випадків очікується через місяць
Про це заявив соціолог Ілля Дробчак в своєму Facebook-акаунті.
«За останній місяць є одна дуже погана новина – досвід Чехії та Вірменії показав, що пік захворюваності в умовах зими настає не на 2% виявлених випадків, а десь на 3.5%. У нас зараз (якщо населення України 39 млн) – 1.35%», – написав він.
Ґрунтуючись даними графіка захворювання, експерт дав кілька прогнозів:
- 20 тис. в добу буде зафіксовано 11-12 грудня (або 15-17 грудня)
- пік настане між 24 і 31 грудня на показниках близько 25-30 тисяч випадків на добу (реальна кількість випадків буде більше, але лабораторії не будуть працювати на новорічні свята)
- потім буде повільний і болючий спуск з вершини.
- Україна втратить близько 100 тис. життів (таким буде показник надлишкової смертності, а не офіційні дані).
Графік захворюваності Covid-19:
Він зазначає, що на початку літа епідемія коронавірусу повинна закінчитися.
Раніше повідомлялося, що Україною поширюється кілька штамів коронавірусу: люди почали хворіти повторно.
До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.