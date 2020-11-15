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    У світі

    Влада Ірану вводить обмеження на пересування всередині країни

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    Влада Ірану вводить обмеження на пересування всередині країни - Влада Ірану вводить обмеження на пересування всередині країни
    Влада Ірану вводить обмеження на пересування всередині країни

    Для пересування по країні іранцям необхідно мати при собі результати тесту на коронавірус

    В Ірані з 18 листопада вводиться заборона на будь-якого роду перевезення пасажирів по країні без надання ними результатів тесту на коронавірус.

    Тимчасова заборона на пересування стосується всіх видів транспорту: наземного, повітряного і морського.

    Про це повідомляє агентство ISNA з посиланням на письмове розпорядження заступника міністра охорони здоров'я країни Алірези Раїсі.

    «З 18 листопада забороняються всі перевезення повітряним, наземним або морським транспортом пасажирів, які не надали результати тесту на коронавірус«, - наводить агентство текст розпорядження.

    Відзначається, що це рішення прийнято за підсумками чергового засідання Національного штабу Ірану з боротьби з коронавірусом.

    Зберегти особливу систему обмежень влада Ірану планує до закінчення пандемії коронавірусу. За словами чиновників, обмеження будуть визначатися відповідно до рівня захворюваності, присвоєному тому чи іншому регіону. Усього в Ірані визначаються три рівні: червоний, помаранчевий і жовтий.

    Останнім часом в Ірані спостерігається зростання кількості інфікованих на тлі заяв влади про початок у країні в жовтні третьої хвилі епідемії. За даними на 14 листопада, загальна кількість тих, що заразилися, в Ісламській Республіці досягла 749 525, одужали 552 747 осіб, а кількість летальних випадків становить 41 034.

    У той же час представник МОЗ Республіки Кіянуш Джаханпур повідомив про початок випробувань на людях розроблених в Ірані вакцин від коронавірусу.

    Теги: влада перевезення коронавірус
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