Влада Ірану вводить обмеження на пересування всередині країни

Для пересування по країні іранцям необхідно мати при собі результати тесту на коронавірус

В Ірані з 18 листопада вводиться заборона на будь-якого роду перевезення пасажирів по країні без надання ними результатів тесту на коронавірус.

Тимчасова заборона на пересування стосується всіх видів транспорту: наземного, повітряного і морського.

Про це повідомляє агентство ISNA з посиланням на письмове розпорядження заступника міністра охорони здоров'я країни Алірези Раїсі.

«З 18 листопада забороняються всі перевезення повітряним, наземним або морським транспортом пасажирів, які не надали результати тесту на коронавірус«, - наводить агентство текст розпорядження.

Відзначається, що це рішення прийнято за підсумками чергового засідання Національного штабу Ірану з боротьби з коронавірусом.

Зберегти особливу систему обмежень влада Ірану планує до закінчення пандемії коронавірусу. За словами чиновників, обмеження будуть визначатися відповідно до рівня захворюваності, присвоєному тому чи іншому регіону. Усього в Ірані визначаються три рівні: червоний, помаранчевий і жовтий.

Останнім часом в Ірані спостерігається зростання кількості інфікованих на тлі заяв влади про початок у країні в жовтні третьої хвилі епідемії. За даними на 14 листопада, загальна кількість тих, що заразилися, в Ісламській Республіці досягла 749 525, одужали 552 747 осіб, а кількість летальних випадків становить 41 034.

У той же час представник МОЗ Республіки Кіянуш Джаханпур повідомив про початок випробувань на людях розроблених в Ірані вакцин від коронавірусу.