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    Здоров'я

    Оперативні дані: за добу коронавірус виявили у 11590 українців

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    Минулої доби від ускладнень хвороби померло 167 людей - Оперативні дані: за добу коронавірус виявили у 11590 українців
    Минулої доби від ускладнень хвороби померло 167 людей

    Минулої доби одужало 6048 осіб

    За минулу добу 5 грудня коронавірус підтвердився у 11590 людей в Україні. Зокрема, захворіли 627 дітей та 493 медпрацівники. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Зазначимо, що днем раніше в Україні коронавірус виявили у 13825 людей. 

    Також за минулу добу було госпіталізовано 1127 осіб. Померло від ускладнень хвороби – 167.

    Також минулої доби одужало 6048 осіб.

    Здійснено тестувань за добу – 42096 (зокрема методом ПЛР – 33308, методом ІФА – 8788).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 813306 осіб;
    • одужало – 418581 особа;
    • летальних випадків – 13588;
    • проведено ПЛР-тестувань – 4780080.
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    Як повідомлялося, за минулу добу 4 грудня коронавірус підтвердився у 13825 людей в Україні. Зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівник.

    Також за минулу добу було госпіталізовано 1504 особи. Померло від ускладнень хвороби – 226. Також минулої доби одужало 14724 українці.

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    Теги: українці Максим Степанов хвороби коронавірус
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