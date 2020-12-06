Оперативні дані: за добу коронавірус виявили у 11590 українців
Минулої доби одужало 6048 осіб
За минулу добу 5 грудня коронавірус підтвердився у 11590 людей в Україні. Зокрема, захворіли 627 дітей та 493 медпрацівники. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Зазначимо, що днем раніше в Україні коронавірус виявили у 13825 людей.
Також за минулу добу було госпіталізовано 1127 осіб. Померло від ускладнень хвороби – 167.
Також минулої доби одужало 6048 осіб.
Здійснено тестувань за добу – 42096 (зокрема методом ПЛР – 33308, методом ІФА – 8788).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 813306 осіб;
- одужало – 418581 особа;
- летальних випадків – 13588;
- проведено ПЛР-тестувань – 4780080.
Як повідомлялося, за минулу добу 4 грудня коронавірус підтвердився у 13825 людей в Україні. Зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівник.
Також за минулу добу було госпіталізовано 1504 особи. Померло від ускладнень хвороби – 226. Також минулої доби одужало 14724 українці.