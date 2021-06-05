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    На Одещині в оздоровчому таборі отруїлися діти. Розпочато розслідування

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    Білгород-дністровські поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом отруєння дітей в дитячому таборі - На Одещині в оздоровчому таборі отруїлися діти. Розпочато розслідування
    Білгород-дністровські поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом отруєння дітей в дитячому таборі
    Фото: Нацполіція

    Діти харчувалися в їдальні на території закладу, після чого їм стало погано

    В Одеській області в одному з оздоровчих таборів отруїлося шестеро дітей. Поліція почала розслідування. Про це повідомляє пресслужба поліції в Одеській області.

    Шестеро дітей віком від восьми до десяти років приїхали в селище Сергіївка для участі у футбольних змаганнях. Вони потрапили до лікарні з харчовим отруєнням та інтоксикацією.

    Попередньо встановлено, що діти харчувалися в їдальні на території закладу, після чого їм стало погано.

    Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

    В рамках кримінального провадження, для призначення експертиз, відібрані проби води, їжі та зроблено змиви зі столового обладнання.

    До слова, на Буковині до медиків по допомогу звернулися 28 осіб. Серед постраждалих – 26 дітей. За словами лікарів, у більшості з них легкий перебіг захворювання.

    У поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України та з’ясовують всі обставини.

    Тим часом, у реанімації помер дворічний хлопчик, який постраждав у пожежі в Києві.

    Теги: діти отруєння Одещина розслідування поліція
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    На Одещині в оздоровчому таборі отруїлися діти. Розпочато розслідування