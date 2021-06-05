На Одещині в оздоровчому таборі отруїлися діти. Розпочато розслідування
Діти харчувалися в їдальні на території закладу, після чого їм стало погано
В Одеській області в одному з оздоровчих таборів отруїлося шестеро дітей. Поліція почала розслідування. Про це повідомляє пресслужба поліції в Одеській області.
Шестеро дітей віком від восьми до десяти років приїхали в селище Сергіївка для участі у футбольних змаганнях. Вони потрапили до лікарні з харчовим отруєнням та інтоксикацією.
Попередньо встановлено, що діти харчувалися в їдальні на території закладу, після чого їм стало погано.
Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).
В рамках кримінального провадження, для призначення експертиз, відібрані проби води, їжі та зроблено змиви зі столового обладнання.
До слова, на Буковині до медиків по допомогу звернулися 28 осіб. Серед постраждалих – 26 дітей. За словами лікарів, у більшості з них легкий перебіг захворювання.
У поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України та з’ясовують всі обставини.
Тим часом, у реанімації помер дворічний хлопчик, який постраждав у пожежі в Києві.