Пандемія Covid-19: ВООЗ невдовзі оголосить гарні новини

Після низки мутацій коронавірус вже не становить такої небезпеки людству

Вірус Covid-19 вже не становить такого ризику для людства як на початках, тож Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) має оголосити про закінчення пандемії коронавірусу. Про це сказав президент Італійської агенції з ліків (Aifa), вірусолог Джорджо Палу в інтерв'ю Corriere della Sera.

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«Потрібно оголосити кінець пандемії. Я вважаю, що Всесвітня організація охорони здоров’я близька до цього, але затримка пов’язана із залишком обережності», – заявив він.

Палу зазначив, після низки мутацій коронавірус вже не становить такої небезпеки, а новий штам «Арктур» часто стає причиною застуди та кон'юнктивіту у дітей.

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«Він має дуже короткий інкубаційний період, два дні порівняно з початковими 7-8, що прискорює його передачу, але при цьому вірус зупиняється у верхніх дихальних шляхах, не проникаючи в легені, завдяки чому захворювання протікає у легкій чи безсимптомній формі», – розповів вірусолог.

За його словами, необхідність вакцинуватися зберігається лише для груп ризику, у тому числі людей похилого віку. «Чекаємо на офіційний сигнал про закінчення. Звичайно, ми живемо в контексті, який з вірусологічного погляду, безперечно, є постпандемічним. Дані про смертність, захворюваність, італійські та міжнародні госпіталізації, які постійно знижуються, також говорять про це», – додав Палу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вирішив продовжити дію карантину в Україні через коронавірус ще на два місяці.