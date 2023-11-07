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Парламент може легалізувати канабіс найближчим часом: названо терміни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Парламент може легалізувати канабіс найближчим часом: названо терміни
ООН вже давно викреслила канабіс з переліку наркотичних засобів
фото ілюстративне

В Україні потреба в медичному канабісі, за розрахунками МОЗ і ВООЗ, може сягнути до 7 мільйонів людей

Верховна Рада може ухвалити закон про медичний канабіс найближчим часом. Це може відбутися вже цього місяця. Про це в розповів голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає «РБК-Україна».

Зазначається, що урядовий законопроект про легалізацію медичного канабісу №7457 на парламентському комітеті 4 листопада був повністю підтриманий до ухвалення в другому читанні з усіма комітетськими поправками. Враховано всі зауваження МВС, громадських та пацієнтських організацій.

Радуцький пояснив, що станом на сьогодні в Україні потреба в медичному канабісі, за розрахунками МОЗ і ВООЗ, може сягнути до 7 мільйонів людей. Це і військові з симптомами ПТСР, онкохворі, хворі на епілепсію, поранені військові і цивільні з больовими відчуттями.

«А в світі існує тільки два препарати вартістю близько 380 дол. і 220 євро – держава не зможе забезпечити всіх такими препаратами. Тому і відбувається легалізація медичного канабісу, щоб Україна змогла сама виробляти ліки на основі медичного канабісу і щоб онкохворі люди могли, наприклад, замість морфію отримувати знеболююче як канабіс», – сказав він.

Крім того, нардеп нагадав, що ООН вже давно викреслила канабіс з переліку наркотичних засобів. А аконопроєктом передбачений дуже жорсткий контроль за зберіганням та обігом, якого немає навіть у багатьох цивілізованих країнах.

«У законі встановлено, що після його ухвалення уряду надається термін шість місяців, за який він має розробити всі підзаконні акти, накази, щоб цей закон запрацював», – підсумував Радуцький.

Таким чином передбачається, що медичний канабіс буде відпускатися тільки за електронним рецептом, у вільному продажі його не буде. І що також важливо: законопроєктом прямо заборонений рекреаційний канабіс.

Нагадаємо, 13 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №7457 про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Ліки на основі медичного канабісу використовуються для знеболення та усунення побічних ефектів від хіміотерапії при онкологічних захворюваннях; для усунення епілептичних нападів; для усунення спастичності м’язів при розсіяному склерозі; для полегшення болю при фантомних болях після травм та ампутацій; для покращення стану нервової системи та сну; для лікування посттравматичного синдрому.

Теги: медичний канабіс Верховна Рада Михайло Радуцький

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