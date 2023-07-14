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Микола Княжицький Народний депутат України

Легалізація медичного канабісу життєво необхідна. Але є проблеми в законі

glavcom.ua
Якщо людині потрібні якісь ліки, то держава зобов’язана зробити все від неї залежне, щоб людина могла ці ліки отримати
фото з відкритих джерел

Що таке нормальний державний контроль ми бачимо на прикладі ринку тютюну і спирту

Я проголосовав у першому читанні за проєкт закону про обіг медичного канабісу. Я справді вважаю, що онкохворі і деякі інші категорії хворих повинні мати доступ до ліків на основі канабісу. Я теж вважаю, що в Україні під жорстким контролем держави можна такі ліки виробляти. Але поданий Кабміном проєкт написаний жахливо і не вирішує проблему. Тому, якщо поправки депутатів нашої фракції про реальну допомогу хворим і контроль за вирощуванням рослин із вмістом наркотичних речовин не буде враховано, за закон в цілому у такому вигляді голосувати не буду. Ось деякі пояснення про причини такого рішення і мій виступ з трибуни Верховної Ради.

Передусім зазначу, що якщо людині потрібні якісь ліки, то держава зобов’язана зробити все від неї залежне, щоб людина могла ці ліки отримати. Особливо коли ми кажемо про військових, які за цю державу поклали своє здоров’я і вимагають цих ліків.

  • Але якщо розгладяти не саму ідею «легалізації», а конкретний законопроєкт, то можемо констатувати, що він наразі виглядає як суміш корупційних ризиків та ілюстрацій безвідповідальності чинної влади;
  • політикам і урядовцям відомо, що для легалізації медичного застосування каннабісу не потрібно приймати якийсь закон. Треба щоб Уряд просто переніс його з таблиці І своєї постанови, до таблиці ІІ, тобто змінив статус з заборонених на обмежено дозволені;
  • Три роки тому під тиском парламенту та суспільства, Кабмін все-таки зробив це. Але зробив у максимально корупційний спосіб. І замість легалізації медичного каннабісу він легалізував лише два конкретні препарати конкретних виробників. Один коштує $640, інший $2055.
  • Вже цього року в рамках легалізації КМУ подали законопроект, який цементує каннабіс в заборонених речовинах таблиці І, і забороняє його медичне використання. Крім тих двох вже дозволених препаратів за 2000 доларів. І одночасно передбачає можливість вирощування без нормального контролю з боку держави.
  • Що таке нормальний державний контроль ми бачимо на прикладі ринку тютюну і спирту. Там він ефективний і розвивається. Тут його взагалі немає.
  • Тобто на одну корупційну схему з «контрольованою» і корупційною легалізацією, ми накладаємо ще одну з безконтрольним вирощуванням. І при цьому виключаємо будь-яку надію на зміну ситуації закріплюючи каннабіс законом в урядовому переліку заборонених речовин.
  • Це не легалізація медичного каннабісу. Це дискредитація самої ідеї можливості випуску ліків, які дійсно важливі і для наших поранених військових, і для цивільних, і для онкохворих – для багатьох.
  • Тому я можу погодитися з ідеєю законопроекту та голосувати «за» у першому читанні, але категорично проти цієї редакції законопроєкту. Готую поправки.
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Теги: легалізація марихуани медичний канабіс

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Микола Княжицький

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