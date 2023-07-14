Легалізація медичного канабісу життєво необхідна. Але є проблеми в законі

Що таке нормальний державний контроль ми бачимо на прикладі ринку тютюну і спирту

Я проголосовав у першому читанні за проєкт закону про обіг медичного канабісу. Я справді вважаю, що онкохворі і деякі інші категорії хворих повинні мати доступ до ліків на основі канабісу. Я теж вважаю, що в Україні під жорстким контролем держави можна такі ліки виробляти. Але поданий Кабміном проєкт написаний жахливо і не вирішує проблему. Тому, якщо поправки депутатів нашої фракції про реальну допомогу хворим і контроль за вирощуванням рослин із вмістом наркотичних речовин не буде враховано, за закон в цілому у такому вигляді голосувати не буду. Ось деякі пояснення про причини такого рішення і мій виступ з трибуни Верховної Ради.

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Передусім зазначу, що якщо людині потрібні якісь ліки, то держава зобов’язана зробити все від неї залежне, щоб людина могла ці ліки отримати. Особливо коли ми кажемо про військових, які за цю державу поклали своє здоров’я і вимагають цих ліків.