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Комітет Ради рекомендує ухвалити законопроєкт про медичний канабіс

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Комітет Ради рекомендує ухвалити законопроєкт про медичний канабіс
Ліки на основі медичного канабісу використовуються для знеболення та усунення побічних ефектів від хіміотерапії
фото: intb.te.ua

Прийняття законопроєкту дозволить створити механізм для контрольованого використання канабісу в медицині

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації рекомендував ухвалити законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Зазначається, що комітет опрацював понад 800 правок і схвалив до другого читання законопроєкт №7457 «Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності».

В Раді додають, що прийняття законопроєкту дозволить створити механізм для контрольованого використання рослин роду коноплі в Україні в медицині та науці. Водночас пацієнти з раком та багатьма іншими захворюваннями отримають доступ до необхідного лікування.

При цьому законопроєкт забороняє реалізацію рослин канабісу та продуктів їхнього перероблення з будь-яким вмістом тетрагідроканабінолу (ТГК) для рекреаційного вживання. Таким чином, ліки на основі медичних конопель відпускатимуть виключно за призначенням лікаря, за електронним рецептом, відповідно до медичних показань.

Кожна рослина, кожна партія продуктів перероблення, одиниця фасованої продукції, пакування лікарського засобу буде маркуватися QR-кодом. Окрім того, культивування рослин зможуть здійснювати юридичні особи з дотриманням належних умов у закритому ґрунті з цілодобовим відеоспостереженням та доступом до його даних Нацполіції у режимі реального часу.

Законопроєкт передбачає, що мінімальний вміст ТГК у медичних коноплях становитиме 0,3%. Сировина зі вмістом ТГК нижчим за мінімальний рівень вважатиметься промисловими коноплями і не застосовуватиметься для виробництва лікарських засобів. Лабораторний контроль вмісту кількості ТГК здійснюватимуть тільки у державних спеціалізованих лабораторіях (МВС, СБУ, Держприкордонслужби, Мін'юсту, Держлікслужби).

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №7457 про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Ліки на основі медичного канабісу використовуються для знеболення та усунення побічних ефектів від хіміотерапії при онкологічних захворюваннях; для усунення епілептичних нападів; для усунення спастичності м’язів при розсіяному склерозі; для полегшення болю при фантомних болях після травм та ампутацій; для покращення стану нервової системи та сну; для лікування посттравматичного синдрому.

Теги: медичний канабіс

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