Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія обмежила експорт важливого компонента для виробництва вибухівки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Росія обмежила експорт важливого компонента для виробництва вибухівки
Росія заборонила експорт сірчаної кислоти на тлі зростання внутрішнього попиту
фото: Daily Mail

Москва пояснила рішення потребами промисловості та виробників добрив, однак речовина має важливе значення і для виготовлення тротилу та нітрогліцерину

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав постанову про тимчасове обмеження експорту сірчаної кислоти з країни. Речовина широко використовується у промисловості, але водночас є важливим компонентом під час виробництва вибухівки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Офіційно російська влада пояснила запровадження обмежень необхідністю забезпечити стабільне постачання сірчаної кислоти промисловим підприємствам і виробникам мінеральних добрив.

Водночас сірчана кислота відіграє важливу роль у виробництві вибухових речовин. Її використовують під час отримання нітросполук – компонентів тротилу, нітрогліцерину та інших вибухових речовин – як дегідратуючий агент і активатор, що забезпечує стабільний та контрольований перебіг реакції нітрування.

Нове обмеження набуде чинності через десять днів після офіційної публікації постанови. Воно діятиме до 31 грудня 2026 року включно.

При цьому Росія передбачила низку винятків. Вивезення сірчаної кислоти буде можливим на підставі рішень прем'єр-міністра або його заступників. Обмеження також не поширюватиметься на міжнародні транзитні перевезення та постачання у межах міжурядових угод.

Російська влада вже запроваджувала подібні заходи. У листопаді минулого року уряд РФ обмежив експорт технічної сірки, пояснивши це необхідністю стабілізувати постачання на внутрішній ринок.

У 2024 році експорт сірки з Росії скоротився на 74,3% порівняно з попереднім роком – до 1,04 млн тонн. Однією з причин такого падіння в Росії називали зростання внутрішнього попиту.

Нагадаємо, РФ також зіткнулася з проблемами під час експорту зерна нового врожаю через порушення портової логістики. За даними Служби зовнішньої розвідки України, з 1 по 20 серпня російський експорт зерна скоротився у 2,5 раза – до 1,4 млн тонн. Окремо постачання пшениці за кордон впало у 2,6 раза.

У СЗР прогнозували, що у вересні експорт російської пшениці може скоротитися ще на 52,1–62,5% – до 1,8–2,3 млн тонн. Це може стати найнижчим показником із 2010 року.

Читайте також:

Теги: росія експорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські військові продовжують контрнаступальні дії на Донеччині
На фронті стався важливий перелом уперше з часів Курської операції – ISW
Вчора, 13:42
У Білорусі розміщені підрозділи 101-ї ракетної бригади РФ, на озброєнні якої перебуває «Орєшнік»
Росія перекинула до Білорусі ракетну бригаду з «Орєшніком»
7 вересня, 12:33
Остання зустріч в Анкориджі між президентом США Трампом та російським диктатором Путіним відбулася 15 серпня 2025 року
Трамп і Путін поспішають, але час на боці Києва: чого чекати далі?
6 вересня, 16:12
Реактивний шахед в небі над Україною
«Складніше, ніж вважалося»: радник президента Флеш розповів про проблеми з перехоплювачами реактивних шахедів
4 вересня, 11:35
До цього Німеччина оголосила про закриття російського генконсульства в Бонні через гібридні атаки Росії
Лавров оголосив відповідь Росії на закриття генконсульства у Німеччині
3 вересня, 09:29
ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою
Повернення Росії до міжнародного футболу: з'явився коментар президента УЄФА
27 серпня, 17:10
Польські спецслужби затримали українця після невдалого замаху в Ірпені
Українець заклав вибухівку під авто на замовлення РФ та втік до Польщі
20 серпня, 16:35
Росія зіткнулася з проблемою збуту зерна після ударів українських дронів
Російські аграрії опинилися на межі кризи після ударів по портах
17 серпня, 19:55
Удари по Смілі та Сумщині, блекаут у Центральній Азії. Головне за 14 серпня 2026
Удари по Смілі та Сумщині, блекаут у Центральній Азії. Головне за 14 серпня 2026
14 серпня, 21:35

Соціум

Росія обмежила експорт важливого компонента для виробництва вибухівки
Росія обмежила експорт важливого компонента для виробництва вибухівки
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком
Трамп поспішив? Журналіст FT спростував остаточну угоду про енергетичне перемир'я
Трамп поспішив? Журналіст FT спростував остаточну угоду про енергетичне перемир'я
Росія розгорнула нову базу реактивних «Гераней» поблизу України
Росія розгорнула нову базу реактивних «Гераней» поблизу України
Розкішне весілля Трампа-молодшого отримало несподіваного спонсора з Росії
Розкішне весілля Трампа-молодшого отримало несподіваного спонсора з Росії
Канцлер Німеччини назвав головну загрозу для Європи у разі успіху Росії
Канцлер Німеччини назвав головну загрозу для Європи у разі успіху Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 вересня 2026
111K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
63K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Сьогодні, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
Вчора, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua