Росія обмежила експорт важливого компонента для виробництва вибухівки

Москва пояснила рішення потребами промисловості та виробників добрив, однак речовина має важливе значення і для виготовлення тротилу та нітрогліцерину

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав постанову про тимчасове обмеження експорту сірчаної кислоти з країни. Речовина широко використовується у промисловості, але водночас є важливим компонентом під час виробництва вибухівки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Офіційно російська влада пояснила запровадження обмежень необхідністю забезпечити стабільне постачання сірчаної кислоти промисловим підприємствам і виробникам мінеральних добрив.

Водночас сірчана кислота відіграє важливу роль у виробництві вибухових речовин. Її використовують під час отримання нітросполук – компонентів тротилу, нітрогліцерину та інших вибухових речовин – як дегідратуючий агент і активатор, що забезпечує стабільний та контрольований перебіг реакції нітрування.

Нове обмеження набуде чинності через десять днів після офіційної публікації постанови. Воно діятиме до 31 грудня 2026 року включно.

При цьому Росія передбачила низку винятків. Вивезення сірчаної кислоти буде можливим на підставі рішень прем'єр-міністра або його заступників. Обмеження також не поширюватиметься на міжнародні транзитні перевезення та постачання у межах міжурядових угод.

Російська влада вже запроваджувала подібні заходи. У листопаді минулого року уряд РФ обмежив експорт технічної сірки, пояснивши це необхідністю стабілізувати постачання на внутрішній ринок.

У 2024 році експорт сірки з Росії скоротився на 74,3% порівняно з попереднім роком – до 1,04 млн тонн. Однією з причин такого падіння в Росії називали зростання внутрішнього попиту.

Нагадаємо, РФ також зіткнулася з проблемами під час експорту зерна нового врожаю через порушення портової логістики. За даними Служби зовнішньої розвідки України, з 1 по 20 серпня російський експорт зерна скоротився у 2,5 раза – до 1,4 млн тонн. Окремо постачання пшениці за кордон впало у 2,6 раза.

У СЗР прогнозували, що у вересні експорт російської пшениці може скоротитися ще на 52,1–62,5% – до 1,8–2,3 млн тонн. Це може стати найнижчим показником із 2010 року.