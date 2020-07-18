Про загиблих від коронавірусу лікарів та щасливих українських депутатів

Леонід Ємець Народний депутат 7 і 8 скликань

Леонід Ємець

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Без масок. Без дистанції. Без совісті

Спробую без пафосу.

Про лікарів які загинули, про бізнеса які банкрути...

Проста, сєрмяжна правда.

Ви депутати. Парламент. Обрані писати закони. Але самі їх порушуєте. Ще й фоточки щасливі знімаєте. Без масок. Без дистанції. Без совісті. Як це у вас в голові вкладається? Не розумію...

Джерело: Блог Леоніда Ємця

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»