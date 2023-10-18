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Удар по лікарні в Секторі Гази: Нетаньягу відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар по лікарні в Секторі Гази: Нетаньягу відреагував
фото скріншот відео

Біньямін Нетаньягу «Увесь світ повинен знати: на лікарню в Секторі Гази напали варварські терористи в Секторі Гази, а не ЦАХАЛ»

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прокоментував удар по лікарні «Аль-Ахлі» у центрі Сектора Гази. Він заявив, що ЦАХАЛ на атакував баптистську лікарню.

У мікроблозі X (Twitter) Нетаньягу продублював заяву Армії оборони Ізраїлю, в якій говориться, що удар по лікарні стався в результаті невдалого запуску ракети «ісламським джихадом».

«Увесь світ повинен знати: на лікарню в Секторі Гази напали варварські терористи в Секторі Гази, а не ЦАХАЛ. Той, хто жорстоко вбив наших дітей, вбиває і своїх дітей», – додав Нетаньяху.

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що необхідно встановити відповідальних за удар. «Новини, що надходять з баптистської лікарні Аль-Ахлі Арабі в Газі, додають жаху до трагедії, що розгортається на наших очах вже кілька днів. В черговий раз за це доводиться розплачуватися ні в чому не винним мирним жителям», – написав він.

Генеральний директор Агентства охорони здоров'я ООН Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що вони рішуче засуджують смертельний вибух в лікарні в Секторі Гази і вимагають негайного захисту цивільного населення та медичної допомоги в палестинському анклаві.

Також ЦАХАЛ опублікував докази того, що не завдавав удару по лікарні в Газі.

Нагадаємо, органи охорони здоров'я Сектора Гази заявили, що ЦАХАЛ завдав удару по лікарні Аль-Ахлі, внаслідок якого загинули сотні людей.

У Al Jazeera зазначили, що лікарня Аль-Ахлі розташована в центральній частині Сектору Гази. Бомбардування лікарні спричинило серйозні руйнування, які не дозволяють закладу продовжувати роботу.

The Times of Israel повідомляє, що представник ЦАХАЛу Даніель Хагарі розповів, що інформацію про можливий авіаудар Ізраїлю по лікарні все ще перевіряють. Він наголосив, що не знає, чи був цей вибух у Газі викликаний саме ударом з боку Армії оборони Ізраїлю.

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Теги: Беньямін Нетаньягу авіаудар населення ХАМАС бомбардування лікарня міністр вибух

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