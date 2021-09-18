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    Понад 132 тисячі людей в Україні вакцинувалися проти коронавірусу за добу

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    Протягом доби працювали 890 мобільних бригад, 2948 пунктів щеплення і 329 центрів вакцинації - Понад 132 тисячі людей в Україні вакцинувалися проти коронавірусу за добу

    Протягом доби працювали 890 мобільних бригад, 2948 пунктів щеплення і 329 центрів вакцинації

    Фото з відкритих джерел

    Обидві дози вакцини отримали понад 5,1 мільйона українців

    Протягом минулої доби в Україні проти Covid-19 вакцинували 132,5 тисячі людей. Повністю імунізовані та отримали дві дози – понад 5,1 мільйона українців. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

    «132559 людей вакциновано проти Covid-19 за минулу добу 17 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 78 269 людей, повністю імунізовані – 54290 людей», – йдеться у дописі.

    За інформацією відомства, протягом доби працювали 890 мобільних бригад, 2948 пунктів щеплення і 329 центрів вакцинації.

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    У МОЗ повідомили, що від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 248155 людей, з них повністю імунізовано 5114061 людину (двоє людей отримали одну дозу вакцини за кордоном). Загалом у країні проведено 11362214 щеплень. Старт вакцинації проти Covid-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року.

    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 6234 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 689, медпрацівників – 89. Також за минулу добу госпіталізовано – 1719 осіб, летальних випадків – 79, одужало – 1763 особи.

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    Теги: хвороби епідемія щеплення коронавірус
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    Понад 132 тисячі людей в Україні вакцинувалися проти коронавірусу за добу