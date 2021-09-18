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    У Німеччині майже тисячу осіб щепили протермінованою вакциною

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    Лікарі, не бачать приводів для занепокоєння через інцидент - У Німеччині майже тисячу осіб щепили протермінованою вакциною

    Лікарі, не бачать приводів для занепокоєння через інцидент

    Фото AFP

    Причиною, імовірно, стало неправильне маркування вакцини

    840 осіб у трьох містах Німеччини отримали щеплення проти коронавірусу протермінованою вакциною Moderna. Про це повідомляє Bild.

    Інциденти з вакциною сталися у містах Зіндельфінгені, Ройтлінгені та Есслінгені.

    Причиною, імовірно, стало неправильне маркування вакцини, тобто вказана дата згодом виявилася помилковою.

    Як зазначають лікарі, не бачать приводів для занепокоєння через інцидент.

    «Поки що не було зроблено висновків, що більш тривалий час зберігання вплинув би на ефективність (вакцини – ред.)», – сказала медична директорка центру вакцинації Зіндельфінгена.

    Згідно з новим дослідженням виробника, вакцина настільки стабільна, що її можна зберігати протягом трьох місяців при стабільній температурі холодильника.

    Однак у Європі все ще діє специфікація Європейського агентства з лікарських засобів, згідно з якою зберігання не повинно перевищувати 30 днів.

    Нагадаємо, у Британії 145 осіб подали позови після щеплення вакциною AstraZeneca.

    Як повідомлялося, Польща перепродасть Україні вакцину від коронавірусу з коротким терміном придатності.

    Читайте також: Вакцини ефективні. Однак не настільки, щоб зупинити нові варіанти коронавірусу
    Теги: Німеччина епідемія щеплення вакцинація коронавірус
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    У Німеччині майже тисячу осіб щепили протермінованою вакциною