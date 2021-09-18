У США офіційно рекомендують третій укол вакциною Pfizer, але не всім

Експерти FDA проголосували проти третьої дози вакцини для молоді

Група експертів Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) порекомендувала третій укол вакциною Pfizer від Covid-19 для осіб 65 років і старше, а також для тих, хто перебуває в групі високого ризику, повідомляє Axios.

FDA прийме остаточне рішення пізніше, проте результати голосування фахівців проти третього уколу вакциною Pfizer для молоді можуть вплинути на план адміністрації президента США Джо Байдена щодо прискорення вакцинації.

Американський лідер в своєму недавньому телезверненні до нації повідомив, що підписав розпорядження, яке вимагає, щоб всі державні службовці були вакциновані проти Covid-19. Ця ж вимога може бути застосована до співробітникам компаній-підрядників федерального уряду.

Нагадаємо, раніше нове дослідження, проведене в Ізраїлі, довело, що бустерне щеплення третьою дозою вакцини Pfizer підвищує імунний захист від коронавірусу в 10 разів.

Нагадаємо, причина важкого перебігу коронавірусної хвороби у деяких пацієнтів – підвищений рівень вироблення аутоантитіл, що діють проти тканин людини.

Також раніше стало відомо, що через кілька місяців після перенесення Covid-19 у людей, що одужали, можуть з’являтися такі аномальні наслідки хвороби, як непереносимість алкоголю, суїцидальні думки чи, наприклад, старіння нирок.

Крім того, Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я отримав обладнання для виявлення нових штамів зразків коронавірусу SARS-CoV-2, виявлених в українських пацієнтів.

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