  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві можуть обмежувати рух через візит президентки Швейцарії

    • Розсилка
    Столичних водіїв попередили про обмеження руху - У Києві можуть обмежувати рух через візит президентки Швейцарії
    Столичних водіїв попередили про обмеження руху

    Тимчасові незначні обмеження дорожнього руху можливі на ділянках окремих вулиць у Дарницькому, Печерському, Шевченківському, Подільському, Дніпровському районах, а також на Бориспільському шосе

    Управління державної охорони попередило про можливість обмеження руху транспорту в Києві з 20 до 23 липня через візит президентки Швейцарії Симонетти Соммаруги.

    Про це повідомляє пресслужба відомства.

    В УДО кажуть, що «можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху на ділянках окремих вулиць у Дарницькому, Печерському, Шевченківському, Подільському, Дніпровському районах, а також на Бориспільському шосе».

    Відомство нагадало, що чинне законодавство дозволяє поліції обмежувати рух транспорту та пішоходів під час здійснення охоронних заходів на вулицях і дорогах під час проїзду глав іноземних держав, парламентів і урядів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом.

    В УДО нагадали, що військовослужбовці Управління державної охорони України спільно з відповідними підрозділами Національної поліції мають право тимчасово обмежувати або забороняти під час здійснення охоронних заходів рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом глав іноземних держав, парламентів і урядів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом, не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, вимагати від них залишатися на конкретних місцях або залишити їх відповідно до статті 18 пункту 3 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» і Указу Президента України від 3 жовтня 2006 року №815/2006 «Про впорядкування застосування тимчасових обмежень або заборони дорожнього руху під час проїзду даної особи, щодо якої здійснюється державна охорона».

    Раніше повідомлялося, що президент Швейцарії Симонетта Соммаруга відвідає Україну 20-23 липня. Це буде перший візит іноземного лідера в країну після пандемії коронавірусу.

    Нагадаємо, 11 червня глава Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із очільником адміністрації президента Республіки Білорусь Ігорем Сергієнком майбутній візит президента Володимира Зеленського в Білорусь. Попередньо поїздка запланована на жовтень.

    Київ Швейцарія президент Управління державної охорони охорона
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ