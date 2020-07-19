У Києві можуть обмежувати рух через візит президентки Швейцарії



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Столичних водіїв попередили про обмеження руху

Тимчасові незначні обмеження дорожнього руху можливі на ділянках окремих вулиць у Дарницькому, Печерському, Шевченківському, Подільському, Дніпровському районах, а також на Бориспільському шосе

Управління державної охорони попередило про можливість обмеження руху транспорту в Києві з 20 до 23 липня через візит президентки Швейцарії Симонетти Соммаруги.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

В УДО кажуть, що «можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху на ділянках окремих вулиць у Дарницькому, Печерському, Шевченківському, Подільському, Дніпровському районах, а також на Бориспільському шосе».

Відомство нагадало, що чинне законодавство дозволяє поліції обмежувати рух транспорту та пішоходів під час здійснення охоронних заходів на вулицях і дорогах під час проїзду глав іноземних держав, парламентів і урядів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом.

В УДО нагадали, що військовослужбовці Управління державної охорони України спільно з відповідними підрозділами Національної поліції мають право тимчасово обмежувати або забороняти під час здійснення охоронних заходів рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом глав іноземних держав, парламентів і урядів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом, не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, вимагати від них залишатися на конкретних місцях або залишити їх відповідно до статті 18 пункту 3 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» і Указу Президента України від 3 жовтня 2006 року №815/2006 «Про впорядкування застосування тимчасових обмежень або заборони дорожнього руху під час проїзду даної особи, щодо якої здійснюється державна охорона».

Раніше повідомлялося, що президент Швейцарії Симонетта Соммаруга відвідає Україну 20-23 липня. Це буде перший візит іноземного лідера в країну після пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, 11 червня глава Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із очільником адміністрації президента Республіки Білорусь Ігорем Сергієнком майбутній візит президента Володимира Зеленського в Білорусь. Попередньо поїздка запланована на жовтень.