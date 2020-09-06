Коронавірус на Буковині: кількість хворих перетнула позначку в 11 тисяч

Коронавірус на Буковині: кількість хворих перетнула позначку в 11 тисячграфіка
Станом на вечір 5 вересня коронавірус діагностовано у 11 тисяч 109 жителів Чернівецької області
У Чернівецькій області від Covid-19 померли майже 300 осіб
Кількість інфікованих коронавірусом на Буковині перетнула позначку в 11 тисяч, а число померлих уже наближається до 300.
Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
Таким чином станом на вечір 5 вересня коронавірус діагностовано у 11 тисяч 109 жителів області.
За його словами, серед тих, чиє життя забрав коронавірус, найбільше людей у віковій групі від 60 до 69 років, таких 86. Однак є і молоді, так, дев’ятьом померлим було лише від 30 до 39.
Осачук також повідомив, що у суботу, 5 вересня, Covid-19 підтвердили ще у 151 мешканця Буковини.
Раніше стало відомо, що на Буковині нарахували 4500 контактних осіб.
Також в області зафіксували черговий коронавірусний антирекорд.
Нагадаємо, що лікарка «швидкої допомоги» у Чернівцях Аліса Гріщенкова вдруге за кілька останніх місяців хворіє на Covid-19. Вперше медик захворіла наприкінці квітня, а «закрила» лікарняний 29 травня. Нині перебуває на лікарняному вже вдруге, хворіє другий тиждень.
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До слова, у суботу ввечері прокурор Хмельницької області помер від коронавірусу.
Нагадаємо, станом на ранок 5 вересня в Україні зафіксовано 2 836 нових випадків коронавірусу, це на 113 випадків більше, ніж минулої доби (2 723).