Коронавірус на Буковині: кількість хворих перетнула позначку в 11 тисяч графіка



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Станом на вечір 5 вересня коронавірус діагностовано у 11 тисяч 109 жителів Чернівецької області

У Чернівецькій області від Covid-19 померли майже 300 осіб

Кількість інфікованих коронавірусом на Буковині перетнула позначку в 11 тисяч, а число померлих уже наближається до 300.

Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Таким чином станом на вечір 5 вересня коронавірус діагностовано у 11 тисяч 109 жителів області.

За його словами, серед тих, чиє життя забрав коронавірус, найбільше людей у віковій групі від 60 до 69 років, таких 86. Однак є і молоді, так, дев’ятьом померлим було лише від 30 до 39.

Осачук також повідомив, що у суботу, 5 вересня, Covid-19 підтвердили ще у 151 мешканця Буковини.

Раніше стало відомо, що на Буковині нарахували 4500 контактних осіб.

Також в області зафіксували черговий коронавірусний антирекорд.

Нагадаємо, що лікарка «швидкої допомоги» у Чернівцях Аліса Гріщенкова вдруге за кілька останніх місяців хворіє на Covid-19. Вперше медик захворіла наприкінці квітня, а «закрила» лікарняний 29 травня. Нині перебуває на лікарняному вже вдруге, хворіє другий тиждень.

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До слова, у суботу ввечері прокурор Хмельницької області помер від коронавірусу.

Нагадаємо, станом на ранок 5 вересня в Україні зафіксовано 2 836 нових випадків коронавірусу, це на 113 випадків більше, ніж минулої доби (2 723).