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В одній з квартир Харкова стався вибух: вигоріли кімнати, мешканці постраждали (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В одній з квартир Харкова стався вибух: вигоріли кімнати, мешканці постраждали (фото)
Вигоріли кімнати та тамбур
фото: Харківський міський департамент надзвичайних ситуацій

Причина пожежі ще встановлюється

Ввечері 20 квітня в одній з квартир міста Харків стався вибух. Внаслідок вибуху виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Інформацію про пожежу підтвердили в ДСНС. Повідомляється, що у багатоповерхівці сталась пожежа. Горіли кімнати двох квартир та тамбур.

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Рятувальники евакуювали 15 мешканців – серед них п'ятеро дітей. До гасіння залучалось 25 рятувальників та шість одиниць техніки. Причина займання встановлюється.

У коментарі «Суспільному» директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких повідомив, що 13 людей звернулися до медиків через ймовірний вибух на вулиці Біблика у Харкові.

10 людей звернулись до медиків з легкими опіками, отруєнням чадом, гострою реакцією на стрес. Ще троє з отруєнням чадом госпіталізовані, стан не тяжкий. 15 людей врятували з верхніх поверхів, куди підіймався дим – з них пʼятеро діти.

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Теги: Харків пожежа вибух стрес

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