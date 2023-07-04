Запорізька АЕС – зброя останньої підлості Путіна
Очільник країни-агресора намагається використати ЗАЕС для психологічного тиску
Вибух на Запорізькій АЕС – це зброя останньої підлості для терориста Путіна. Він її застосує, коли зрозуміє, що жодних шансів утримати південь України немає. От тоді і залишить по собі лише випалену землю – як усюди – в Бучі, на Херсонщині, Бахмуті – де встиг потоптатися брудними ногами «руській мір».
А поки тривають бої Путін намагається використати ЗАЕС для психологічного тиску.
Росіяни запускають чутки та заявляють відверті погрози, аби змусити українців думати, що краще якось задобрити Путіна і піти на його так звані «переговори».
Але тиск поки не дуже діє. Ні, звісно, українці десь можуть і панікувати, десь і запасатися йодом, водою і скотчем. Але настроїв щодо компромісів з Путіним поки не спостерігається. І це не тому, що не страшно.
А тому, що ненависть до росіян зараз наскільки велика, що переважає навіть страх перед ядерним катаклізмом.
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