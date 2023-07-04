Головна Думки вголос Сергій Таран
search button user button menu button
Сергій Таран Політолог

Запорізька АЕС – зброя останньої підлості Путіна

glavcom.ua
«Коли Путін зрозуміє, що жодних шансів утримати південь України немає, він вдасться на цей крок»
фото з відкритих джерел

Очільник країни-агресора намагається використати ЗАЕС для психологічного тиску

Вибух на Запорізькій АЕС – це зброя останньої підлості для терориста Путіна. Він її застосує, коли зрозуміє, що жодних шансів утримати південь України немає. От тоді і залишить по собі лише випалену землю – як усюди – в Бучі, на Херсонщині, Бахмуті – де встиг потоптатися брудними ногами «руській мір».
 
А поки тривають бої Путін намагається використати ЗАЕС для психологічного тиску.

Росіяни запускають чутки та заявляють відверті погрози, аби змусити українців думати, що краще якось задобрити Путіна і піти на його так звані «переговори».  
 
Але тиск поки не дуже діє. Ні, звісно, українці десь можуть і панікувати, десь і запасатися йодом, водою і скотчем. Але настроїв щодо компромісів з Путіним поки не спостерігається. І це не тому, що не страшно.

А тому, що ненависть до росіян зараз наскільки велика, що переважає навіть страх перед ядерним катаклізмом.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Запорізька АЕС путін теракт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай хоче встановити тісніші зв'язки з російськими військовими
Китай прагне поглибити зв'язки з армією Росії – Bloomberg
Сьогодні, 02:49
ФСБ грабує та опечатує квартири працівників атомної станції
Окупанти в Енергодарі обшукують квартири українських енергетиків
28 червня, 13:22
Володимир Зеленський і Джастін Трюдо
Говорили про ситуацію на ЗАЕС: Зеленський провів важливу розмову з Трюдо
25 червня, 22:37
Путін заявив, що буцімто постійно моніторить стан справ під час війни в Україні
Путін розповів в інтервʼю, чим він цілодобово займається (відео)
25 червня, 15:07
За час довготривалого правління Орбана, фактично відбулося викрадення Путіним Угорщини з Європи
Путін викрадає Угорщину з Європи. Що далі?
23 червня, 08:41
Президент Чехії висловився щодо контролю росіян на території ЄС
Президент Чехії вигадав, як можна відстежувати росіян у Європі
15 червня, 14:53
Лукашенко похвалився Скабєєвій, яку ядерну зброю отримає від Путіна
Три Хіросіми і Нагасакі. Лукашенко втішений подарунками Путіна (відео)
14 червня, 07:55
Диктатор Путін запевнив росіян, що немає необхідності вводити військовий стан у Росії
Путін не відмовився від ідеї захопити Київ: нова заява диктатора
13 червня, 18:32
Путін більше не має варіантів для підвищення ставок
У Кремля залишилась лише одна зброя. Яка саме
5 червня, 18:05

Сергій Таран

Запорізька АЕС – зброя останньої підлості Путіна
Запорізька АЕС – зброя останньої підлості Путіна
Путіна все влаштовує. І це хороша новина для України
Путіна все влаштовує. І це хороша новина для України
Заколот у Росії. Чому ці собачі бої важливі?
Заколот у Росії. Чому ці собачі бої важливі?
Чи зможе Африка зупинити війну в Україні? Проста відповідь
Чи зможе Африка зупинити війну в Україні? Проста відповідь
Путін втрачає ядерну зброю як інструмент шантажу
Путін втрачає ядерну зброю як інструмент шантажу
У Росії починається смута?
У Росії починається смута?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Партизани виявили ешелон із сучасними російськими танками (фото)
45K
Відкрили ключем купе: пасажирка розповіла, як її обікрали в поїзді «Укрзалізниці»
27K
Поліцейському, який застрелив 17-річного у Франції, зібрали понад €1 млн
19K
У Сумах пролунали вибухи: пошкоджено багатоповерхівку
19K
Уперше за чотири місяці: ЗАЕС підключено до резервної лінії електропередач
17K
Росія атакувала будівлю СБУ в Сумах – Зеленський

Новини

Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
Сьогодні, 07:07
Важкі бої тривають на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Навчання українських льотчиків на F-16 досі не почалися – Кулеба
Сьогодні, 06:12
Місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 4 липня
Сьогодні, 05:25
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:40
Убезпечити Європу від агресії можна лише з Україною в НАТО – звернення Зеленського
Вчора, 22:57

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту