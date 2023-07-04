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Росія розробляє новий план щодо Запорізької АЕС – Кулеба

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія розробляє новий план щодо Запорізької АЕС – Кулеба
Кулеба заявив, що РФ попередили про неприпустимість ядерного шантажу і тепер вона готує новий план щодо ЗАЕС
фото з відкритих джерел

Росія отримала не тільки від українських від партнерів, а й від інших країн сигнали про неприпустимість її планів підірвати Запорізьку АЕС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що Росія отримала попередження після інформації про її плани підірвати Запорізьку АЕС – і не тільки від країн-партнерів України, але і від інших держав. Глава МЗС також вважає, що РФ вже може готувати нові плани щодо АЕС, тому що поточні було викрито. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав в ефірі телемарафону.

«Я думаю, що отримали, і не лише від наших традиційних друзів, партнерів, але і від інших країн, які вважають неприпустимим будь-яке використання ядерного елементу в конфлікті», - сказав міністр.

За його словами, найголовніше те, що Україна довела світові план росіян.

«Тобто тепер їм набагато складніше буде його реалізовувати. Я думаю, що вони його вже переписують, вигадують якийсь новий план. Я не менш переконаний, що наша розвідка здобуде і його, і теж ми його витягнемо на світ білий», - заявив глава української дипломатії.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і начальник Генштабу Сергій Шаптала спільно з президентом НАЕК «Енергоатом» Петром Котіним та директором Рівненської АЕС Павлом Ковтонюком домовилися про взаємодію між військом та енергетиками для планування можливих сценаріїв подій на ЗАЕС

Як повідомлялося, уперше за чотири місяці Запорізьку атомну станцію вдалось підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач. 

Нагадаємо, «Енергоатом» оприлюднив найбільш імовірний перебіг подій після російського теракту на ЗАЕС. Якщо Росія таки здійснить теракт на Запорізькій АЕС, будуть задіяні спеціальні протоколи для влади і народу. При цьому найближчим часом на всіх атомних станціях України пройдуть навчання на випадок потенційних аварій.

Також президент Зеленський прокоментував можливість дистанційного підриву ЗАЕС окупантами.

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Теги: росія теракт Енергоатом Дмитро Кулеба Запорізька АЕС

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