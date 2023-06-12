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Катастрофа на Херсонщині. Глава МАГАТЕ прямує до України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Катастрофа на Херсонщині. Глава МАГАТЕ прямує до України
Рафаель Гроссі під час візиту до України оцінить ситуацію на Запорізькій АЕС
фото: Рафаель Гроссі / Twitter

Гроссі запропонує Зеленському програму допомоги у ліквідації наслідків катастрофічного затоплення греблі

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прямує з робочим візитом в Україну. Зокрема, він хоче обговорити допомогу після підриву Каховської ГЕС росіянами. Про це Гроссі написав у Twitter.

«На шляху до України, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та представити програму допомоги у ліквідації наслідків катастрофічного затоплення греблі у Новій Каховці», – йдеться в повідомленні.

Гроссі також зазначив, що під час візиту оцінить ситуацію на Запорізькій АЕС та проведе ротацію співробітників МАГАТЕ на станції.

Катастрофа на Херсонщині. Глава МАГАТЕ прямує до України фото 1

Нагадаємо, за інформацією від Міндовкілля на 11 червня, Каховське водосховище втратило майже 13,95 куб. км води, тобто обміліло на майже 70%.

Відновлення зруйнованої російськими загарбниками Каховської ГЕС коштуватиме орієнтовно 1 млрд євро, ще стільки ж коштуватимуть інші супутні роботи. Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо будівництва нових магістральних водогонів через підрив Каховської ГЕС. Це потрібно, щоб забезпечити жителів Кривого Рогу, Нікополя та Марганця питною водою.

У вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Теги: МАГАТЕ війна Україна Каховська ГЕС Запорізька АЕС

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