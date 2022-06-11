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    Здоров'я

    Росія блокує постачання ліків на окуповані території

    Мешканці окупованих територій не можуть отримати необхідні медикаменти&nbsp; - Росія блокує постачання ліків на окуповані території
    Мешканці окупованих територій не можуть отримати необхідні медикаменти 
    фото з відкритих джерел

    Україна щодня звертається з проханням відкрити гуманітарні коридори

    Росія продовжує блокувати постачання ліків, зокрема й життєво необхідних, з підконтрольних Україні територій на тимчасово окуповані. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко

    «Попри те, що країна-окупант зобов'язана забезпечити подальше задоволення медичних потреб цивільних громадян, сьогодні ми, на жаль, бачимо, як Росія нівелює норми міжнародного права та фактично вчиняє тероризм проти цивільного населення. Росіяни, зі свого боку, не постачають на тимчасово окуповані території медикаменти та продовжують блокувати їх постачання з підконтрольних Україні територій», – зазначає Ляшко.

    Міністр наголошує, що Україна щодня звертається з проханням відкрити гуманітарні коридори та готова направити гуманітарні вантажі, як тільки з’явиться така можливість.

    Відповідно до норм Конвенції про захист цивільного населення під час війни, саме держава-окупант у співробітництві з органами місцевої влади, які були обрані за українським законодавством, має безперебійно надавати населенню медичну допомогу та забезпечити доступ до ліків та медичних виробів.

    Нагадаємо, в окупованому Маріуполі стався медичний колапс, в місті не вистачає ліків та лікарів. З відчаю окупанти почали «вмовляти» людей віком від 80 років повернутись до роботи.

    Крім цього, окупаційні війська закривають Маріуполь на карантин через ризик поширення холери.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окуповані території окупація Віктор Ляшко #stoprussia
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    Росія блокує постачання ліків на окуповані території