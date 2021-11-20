Щеплення дітей від коронавірусу: лікарі призначають зайві аналізи

Імунолог Федір Лапій: саме медичні працівники – мабуть, найслабша ланка у процесі захисту українців шляхом вакцинації

Лікарі, що призначають дітям додаткові аналізи перед вакцинацією від Covid-19, не зовсім компетентні у даному питанні, адже у рекомендаціях Міністерства охорони здоров’я про додаткові аналізи не йдеться. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

«На превеликий жаль, це одна з основних причин, чому ми маємо такі великі прогалини з вакцинацією в Україні. Нехай колеги на мене не ображаються, але саме медичні працівники, я не кажу про всіх, – це, мабуть, найслабша ланка у процесі захисту українців шляхом вакцинації», – пояснив лікар.

Федір Лапій уточнив, що наразі існують чіткі рекомендації МОЗ, закріплені відповідним Наказом: діти з 12 років можуть бути вакциновані за бажанням батьків. Для цього використовується вакцина Pfizer/Biotech.

«Оскільки в пунктах щеплення масової вакцинації не завжди працюють лікарі, які мають право на огляд, консультування дітей, то існує наступна процедура: батьки повинні звернутися до педіатра або до сімейного лікаря, з яким укладено декларацію, який консультує, оглядає та скеровує дитину на вакцинацію. Якщо в амбулаторії, де працює сімейний лікар, проводиться вакцинація, то немає проблем зробити щеплення там», – додав медик.

Лапій наголосив, що дітям перед вакцинацією не потрібно здавати загального аналізу крові чи обстежуватися на антитіла до Covid-19, а виключними випадками, коли діти все ж потребують додаткового обстеження перед щепленням, є наявність у них тяжких супутніх патологій.

«Але ці аналізи не стосуються питання вакцинації. Якщо, наприклад, дитина з ВІЛ-інфекцією, вона потребує ведення з приводу ВІЛ-інфекції. Отже, дитина періодично повинна здавати певні аналізи, якщо вона отримує терапію. Те само можна сказати про ведення дитини із цукровим діабетом, наприклад. Чи це має стосунок до вакцинації? Ні», – підсумував Федір Лапій.

Місяць тому, коли Україну тільки почав накривати новий спалах, вчені з Національної Академії наук били на сполох: вже тоді спостерігалися найвищі показники заражень серед дітей за весь час пандемії. Причина – штам «дельта», який значно підступніший, аніж попередні версії коронавірусу.