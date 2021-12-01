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    У листопаді українці зробили понад сім мільйонів ковід-щеплень

    •  glavcom.ua
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    У листопаді українці зробили понад сім мільйонів ковід-щеплень
    фото: glavcom.ua

    Вчора в Україні було вакциновано понад 233 тисячі людей

    Від початку вакцинальної кампанії в Україні від коронавірусу щеплено понад 13,4 млн людей. Повністю імунізовані та отримали дві дози – майже 11,3 млн людей. Загалом в Україні вже проведено понад 24,7 млн щеплень. Таку інформацію оприлюднила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

    За даними МОЗ лише протягом листопада в Україні було зроблено 7,1 млн щеплень.

    Вчора, 30 листопада, було вакциновано 233 471 людей. Першу дозу отримали майже 80 тисяч людей, повністю імунізувались у вівторок – понад 156 тисяч осіб.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    Також МОЗ повідомляє, що за добу 30 листопада в Україні було зафіксовано 11 960 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 088, медпрацівників – 207).

    До лікарень було госпіталізовано 3 629 ковід-хворих. Від ускладнень хвороби померли 557 пацієнтів.

    За офіційними даними вчора одужало 26 160 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 3 450 341 особа;
    • одужало – 2 972 192 особи;
    • летальних випадків – 86 532;
    • проведено ПЛР-тестувань – 1 5917 165.
    Напередодні очільник МОЗ Віктор Ляшко сказав, коли українці зможуть отримати третю дозу вакцини від коронавірусу.
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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина українці хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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    У листопаді українці зробили понад сім мільйонів ковід-щеплень