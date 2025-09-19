Партнери з психічними розладами часто схожі: дослідження

Дослідження показує, що люди з психічними розладами часто обирають партнерів із схожими проблемами

Аналіз даних майже 15 мільйонів людей у різних країнах показав, що люди з психічними розладами часто обирають партнерів із подібними проблемами, а ризик для дітей подвоюється, якщо обоє батьків мають одне й те ж захворювання

Нове дослідження Nature Human Behavior виявило, що психічні розлади можуть впливати на вибір партнера: люди з подібними проблемами частіше утворюють пари, а їхні діти перебувають у зоні підвищеного ризику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати дослідження, опубліковані в Nature Human Behavior.

Вчені проаналізували дані майже 15 млн людей у Тайвані, Данії та Швеції, зокрема пари, де одна або обидві особи мали один із дев’яти психічних розладів: шизофренія, біполярний розлад, депресія, тривожність, синдром дефіциту уваги і гіперактивність, аутизм, обсесивно-компульсивний розлад, зловживання психоактивними речовинами або анорексія.

Дослідження показало, що якщо в одного з партнерів діагностовано психічне захворювання, у другого ризик розвитку такого ж розладу підвищується. Можливі причини такої закономірності – пошук розуміння у партнера або вплив суспільної стигми.

Особливо важливо для дітей: якщо обоє батьків мають однаковий психічний розлад, ймовірність його розвитку у дитини подвоюється. Найбільш помітно це при шизофренії, депресії, біполярному розладі та залежностях.

Нагадаємо, що в Україні дедалі більше людей звертаються до психологів. Психотерапевтка та викладачка університету імені Бориса Грінченка Анна Собчак попереджає: нова мода на терапію може не стільки свідчити про турботу про здоров’я, скільки слугувати способом підкреслити свій статус.

«Мої студенти мені майже з гордістю розповідають, що хтось має галюцинації, хтось – РДУГ (розлад дефіциту уваги і гіперактивності), а ще в когось – розлад аутичного спектру. Бо це і «модно», і трендово, і є певним показником матеріальних статків, бо не кожен може собі дозволити постійні візити до психотерапевта», – зауважує фахівчиня.

Вона наголошує: сьогодні психічні розлади перетворилися на тренд, а терапія – на статусну послугу, доступну не кожному. У деяких випадках це не стільки про потребу в лікуванні, скільки про бажання бути в тренді.