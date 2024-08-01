Хронічний стрес. Поради для тих, хто в тилу

«Вчиться відпочивати в умовах відсутності реальної небезпеки для себе і близьких»

Навчиться розпізнавати небезпеку...

Стільки знавців «хронічного стресу»...

Не слухайте нікого. Сказала б, що треба слухати мене, але ні, мене теж не треба.

Втім, мушу щось порадити дійсно корисне, бо «знані психологи» весь час продукують якусь мурню, яка лякає, напружує і плутає людей.

Отже.

Поради для тих, хто хоча і в тилу, але на війні: