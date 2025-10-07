ВООЗ опублікувала шокуючі дані про юних курців

Понад 100 млн людей у світі курять вейпи, 15 млн – підлітки

Понад 100 млн людей у світі курять електронні сигарети, відомі як вейпи, і щонайменше 15 млн із них – це підлітки віком від 13 до 15 років. Такі дані наведено у новій доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) про тенденції споживання тютюну за період з 2000 до 2024 року, пише «Главком».

У публікації зазначається, що не менше 86 млн дорослих користуються вейпами. При цьому більшість із них проживає у країнах із високим рівнем доходу.

За словами директора департаменту ВООЗ, із чинників, що визначають, зміцнюють та профілактують здоров'я, Етьєна Круга, електронні сигарети «підживлюють хвилю нікотинової залежності». Він наголосив, що хоча електронні сигарети позиціонуються як засоби, що зменшують залежність від нікотину, насправді вони привчають підлітків до куріння у більш ранньому віці.

У дослідженні також йдеться, що жінки частіше відмовляються від тютюну, ніж чоловіки. Фахівці повідомили, що жінки досягли глобальної мети зі скорочення куріння на 30% до 2025 року на п'ять років раніше, досягнувши цього рубежу у 2020 році.

До слова, куріння вейпу притупляє мозок студентів. Про це йдеться у новому дослідженні науковців. Так, студенти коледжів, які курять вейп, мають нижчі показники когнітивних функцій, ніж ті, хто не курить. Дослідники виявили, що студенти, які робили від 10 до 20 затяжок на день, мали показники на 9% нижчі, ніж ті, хто не вживав вейп і не курив. Ті, хто робив більше ніж 20 затяжок на день, мали майже на 14% нижчі результати.

Нагадаємо, взагалі кількість тих, хто вживає тютюн, за останні 20 років скоротилася на третину, цьому сприяло підвищення податків. Згідно з оцінками ВООЗ, порівняно з 2005 роком чисельність тих, хто вживає тютюн, зменшилася на 118 млн осіб