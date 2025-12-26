Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Чому магазинний майонез корисніший і безпечніший за домашній – аргументи дієтолога

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Чому магазинний майонез корисніший і безпечніший за домашній – аргументи дієтолога
Магазинний майонез безпечніший за домашній через пастеризацію яєць та контроль мікрофлори
колаж: glavcom.ua

Домашній майонез із сирих яєць несе високий ризик зараження сальмонелою

Підготовка до новорічних свят триває, у більшості українців меню складається із декількох страв із майонезом. Є багато рецептів, як приготувати улюблений соус вдома, проте дієтологиня Ірина Кушніренко в коментарі «Главкому» категорично застерігає від таких кулінарних поривів.

Який майонез обрати

На думку експертки, варто віддати перевагу майонезу із магазину із цілої низки причин.

Домашній майонез практично завжди готується із сирих яєць, які, нагадує дієтологиня, є основним джерелом ризику зараження сальмонелою – бактерією, що викликає вкрай небезпечні захворювання. 

«Навіть домашні і фермерські яйця не гарантують відсутності патогенів», – попереджає експертка.

За її словами, беззаперечні переваги магазинного майонезу полягають в тому, то соус виготовляється з пастеризованих яєчних продуктів або яєчного порошку, проходить мікробіологічний контроль на всіх етапах і має регульований рівень кислотності (pH), що пригнічує ріст бактерій.

Дієтологи переконані: з точки зору санітарних норм це принципова перевага. Натомість якість і безпека домашнього майонезу залежить від чистоти рук, кухні і посуду. При цьому продукт часто готується на «око», що підвищує ризики псування.

За словами Ірини Кушніренко, з точки зору доказової медицини майонез із сирих яєць однозначно не рекомендований дітям, вагітним, літнім людям і людям з ослабленим імунітетом.

Отже, магазинний майонез, запевняє дієтологиня, об’єктивно безпечніший і часто практичніший за домашній. Домашній же – це радше кулінарне задоволення, але не стандарт харчової безпеки.

Терміни зберігання магазинного і домашнього майонезів

Майонез, виготовлений з домашніх інгредієнтів можна безпечно зберігати в холодильнику 24-72 годин. Але часті відключення світла, які наразі тривають в Україні через ворожі обстріли, скорочують ці терміни мінімум вдвічі. Крім того, підступність домашнього майонезу полягає ще й у тому, що він швидко псується без видимих ознак, застерігає Ірина Кушніренко.

Натомість соус із магазину може зберігатися місяці без ризику розвитку небезпечної мікрофлори. «Магазинний майонез – це не хімія заради хімії, а контроль середовища, в якому бактерії не виживають», – пояснила експертка.

Ірина Кушніренко додала, що після відкриття магазинний майонез, зважаючи на фактор блекаутів, не варто тримати кілька днів в холодильнику, наражаючи себе і родину на небезпеку важкого харчового отруєння. Його можна зберігати в холодильнику, який періодично не працює через відключення світла, не більше ніж 48 годин. 

Нагадаємо, незважаючи на часті і тривалі відключення світла внаслідок системних ворожих атак на енергетичну інфраструктуру, українці готуються до різдвяних і новорічних свят. «Главком» зібрав поради експертів в дієтології і кулінарії, що саме варто приготувати для святкового столу, щоб страви швидко не псувалися і були безпечні для споживання на другий і, навіть, на третій день після свят.

Читайте також:

Теги: їжа українці безпека поради

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Життя після війни: яке майбутнє чекає на прифронтові території?
Життя після війни: яке майбутнє чекає на прифронтові території?
17 грудня, 10:56
Українці вважають відносини з поляками кращими, ніж думають самі поляки
Робота українців у Польщі та відносини із поляками. Нові результати опитування
3 грудня, 08:36
Українцям складно знайти житло в Ірландії та вчасно отримати медичні послуги
«Ніби перенеслася в часі років на 15». Українка розповіла про недоліки життя в Ірландії
3 грудня, 12:14
В українській Вікіпедії налічується понад 1,4 млн статей
Українська Вікіпедія встановила рекорд за кількістю статей. Яка з них стала ювілейною
16 грудня, 15:29
Сергій Кислиця поспілкувався з Лю Бінєм у Пекіні
Україна і Китай провели політичні консультації у Пекіні
18 грудня, 19:34
Спецпредставник США та глава української делегації проведуть переговори з європейськими партнерами у Маямі
Україна та США обговорять безпеку з європейськими партнерами у Маямі
19 грудня, 17:52
ЦВК повідомила про складнощі підрахунку українців за кордоном
Мільйони українців за кордоном ускладнюють точний підрахунок виборців – ЦВК
22 грудня, 15:00
Росіяни менше їдять через борги
Росіяни скорочують витрати на їжу через кредити
23 грудня, 08:14
Наступного року популярними стануть страви з капусти
Названо головний кулінарний інгредієнт 2026 року: цей продукт є в кожного у холодильнику
22 грудня, 09:01

Здоров'я

Чому магазинний майонез корисніший і безпечніший за домашній – аргументи дієтолога
Чому магазинний майонез корисніший і безпечніший за домашній – аргументи дієтолога
Прогноз магнітних бур на 25-26 грудня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 25-26 грудня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 23-24 грудня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 23-24 грудня: якою буде сонячна активність
Міноборони оновлює систему реабілітації поранених воїнів
Міноборони оновлює систему реабілітації поранених воїнів
Решетилова розвінчала фейки про «звуження» критеріїв непридатності до служби
Решетилова розвінчала фейки про «звуження» критеріїв непридатності до служби
Новорічні страви під час блекауту: що приготувати, щоб не зіпсувалось за один день
Новорічні страви під час блекауту: що приготувати, щоб не зіпсувалось за один день

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua