Чому магазинний майонез корисніший і безпечніший за домашній – аргументи дієтолога

Домашній майонез із сирих яєць несе високий ризик зараження сальмонелою

Підготовка до новорічних свят триває, у більшості українців меню складається із декількох страв із майонезом. Є багато рецептів, як приготувати улюблений соус вдома, проте дієтологиня Ірина Кушніренко в коментарі «Главкому» категорично застерігає від таких кулінарних поривів.

Який майонез обрати

На думку експертки, варто віддати перевагу майонезу із магазину із цілої низки причин.

Домашній майонез практично завжди готується із сирих яєць, які, нагадує дієтологиня, є основним джерелом ризику зараження сальмонелою – бактерією, що викликає вкрай небезпечні захворювання.

«Навіть домашні і фермерські яйця не гарантують відсутності патогенів», – попереджає експертка.

За її словами, беззаперечні переваги магазинного майонезу полягають в тому, то соус виготовляється з пастеризованих яєчних продуктів або яєчного порошку, проходить мікробіологічний контроль на всіх етапах і має регульований рівень кислотності (pH), що пригнічує ріст бактерій.

Дієтологи переконані: з точки зору санітарних норм це принципова перевага. Натомість якість і безпека домашнього майонезу залежить від чистоти рук, кухні і посуду. При цьому продукт часто готується на «око», що підвищує ризики псування.

За словами Ірини Кушніренко, з точки зору доказової медицини майонез із сирих яєць однозначно не рекомендований дітям, вагітним, літнім людям і людям з ослабленим імунітетом.

Отже, магазинний майонез, запевняє дієтологиня, об’єктивно безпечніший і часто практичніший за домашній. Домашній же – це радше кулінарне задоволення, але не стандарт харчової безпеки.

Терміни зберігання магазинного і домашнього майонезів

Майонез, виготовлений з домашніх інгредієнтів можна безпечно зберігати в холодильнику 24-72 годин. Але часті відключення світла, які наразі тривають в Україні через ворожі обстріли, скорочують ці терміни мінімум вдвічі. Крім того, підступність домашнього майонезу полягає ще й у тому, що він швидко псується без видимих ознак, застерігає Ірина Кушніренко.

Натомість соус із магазину може зберігатися місяці без ризику розвитку небезпечної мікрофлори. «Магазинний майонез – це не хімія заради хімії, а контроль середовища, в якому бактерії не виживають», – пояснила експертка.

Ірина Кушніренко додала, що після відкриття магазинний майонез, зважаючи на фактор блекаутів, не варто тримати кілька днів в холодильнику, наражаючи себе і родину на небезпеку важкого харчового отруєння. Його можна зберігати в холодильнику, який періодично не працює через відключення світла, не більше ніж 48 годин.

Нагадаємо, незважаючи на часті і тривалі відключення світла внаслідок системних ворожих атак на енергетичну інфраструктуру, українці готуються до різдвяних і новорічних свят. «Главком» зібрав поради експертів в дієтології і кулінарії, що саме варто приготувати для святкового столу, щоб страви швидко не псувалися і були безпечні для споживання на другий і, навіть, на третій день після свят.