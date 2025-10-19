Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Прогноз магнітних бур на 19-21 жовтня: якою буде сонячна активність

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз магнітних бур на 19-21 жовтня: якою буде сонячна активність
Активність Сонця з 19 по 21 жовтня 2025 року
колаж: glavcom.ua

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес

«Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні три дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

19 жовтня

У неділю, 19 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на здоров’я і самопочуття людини.

20 жовтня

У понеділок, 20 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 3,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

21 жовтня

У вівторок, 21 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

❗️ Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні нижче:

Що таке магнітна буря

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Як допомогти організму під час магнітних бур?

  • Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
  • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
  • Пити трав’яні чаї та багато води.
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
  • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
  • Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
  • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
  • Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.

Читайте також:

Теги: самопочуття магнітна буря стрес Сонце Планета Земля здоров'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр не знає рідної мови, традицій, казок та загалом далекий від культури свого народу
Батальйон «Свобода» взяв у полон представника унікального корінного народу Сибіру
Вчора, 20:15
Активність Сонця з 13 по 15 жовтня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 13-15 жовтня: якою буде сонячна активність
13 жовтня, 07:25
На місці обстрілу правоохоронці виявили дворічного хлопчика
Атака на храм у Костянтинівці: під удар потрапив дворічний син священника
11 жовтня, 19:27
Учені проаналізували 276 генів, пов'язаних із засвоєнням та метаболізмом
Людський геном і харчування: виявлено несподіваний фактор еволюції ДНК
9 жовтня, 03:00
Уряд заборонив продаж сиропу від кашлю у Індії
В Індії понад 10 дітей загинули після прийому сиропу від кашлю
7 жовтня, 16:01
ВООЗ назвала кількість людей у світі, які курять вейпи
ВООЗ опублікувала шокуючі дані про юних курців
7 жовтня, 09:35
Регулярні тренування – простий спосіб відновити імунітет після тривалого коронавірусу
Вчені назвали простий спосіб відновитись після довгого коронавірусу
2 жовтня, 07:54
Проблеми з пам’яттю через фастфуд можуть з’явитися миттєво
Як мозок реагує на фастфуд? Чим дивує нове дослідження науковців
30 вересня, 14:37
У Мюнхені стартував 190-й «Октоберфест»: спека побила рекорди, понад 500 людей звернулися по меддопомогу
У Мюнхені стартував 190-й «Октоберфест»: спека побила рекорди, понад 500 людей звернулися по меддопомогу
21 вересня, 01:54

Здоров'я

Прогноз магнітних бур на 19-21 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 19-21 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 16-18 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 16-18 жовтня: якою буде сонячна активність
У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону нікотинових подушечок
У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону нікотинових подушечок
Скільки років живуть українці: статистика після пандемії
Скільки років живуть українці: статистика після пандемії
Прогноз магнітних бур на 13-15 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 13-15 жовтня: якою буде сонячна активність
На Дніпропетровщині чоловік 467 разів за три дні викликав «швидку»
На Дніпропетровщині чоловік 467 разів за три дні викликав «швидку»

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Вчора, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua