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    На робочому місці. Разумков і кілька нардепів зробили щеплення від дифтерії

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    Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков - На робочому місці. Разумков і кілька нардепів зробили щеплення від дифтерії
    Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков

    Народні обранці вакцинувалися прямо на робочому місці

    У понеділок,  28 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков і деякі народні депутати від фракції «Слуга народу» на робочому місці отримали щеплення проти дифтерії.

    Про це повідомляє пресслужба політсили у Facebook.

    «Сьогодні Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і деякі народні депутати від фракції «Слуга народу» публічно вакцинувалися проти дифтерії прямо на робочому місці», - йдеться у дописі.

    Як повідомлялося, на цьому тижні в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії. 

    До слова, в Ужгороді за чотири дні щеплення зробили 3,5 тисячі людей.

    Також у Києві зафіксовано два підтверджених випадки захворювання на дифтерію.

    У Тернопільській області у 47-річного чоловіка підтверджено лабораторно діагноз «дифтерія».

    інфляція здоров'я Верховна Рада депутат щеплення вакцинація партія Слуга народу Дмитро Разумков
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