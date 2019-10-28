На робочому місці. Разумков і кілька нардепів зробили щеплення від дифтерії



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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков

Народні обранці вакцинувалися прямо на робочому місці

У понеділок, 28 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков і деякі народні депутати від фракції «Слуга народу» на робочому місці отримали щеплення проти дифтерії.

Про це повідомляє пресслужба політсили у Facebook.

«Сьогодні Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і деякі народні депутати від фракції «Слуга народу» публічно вакцинувалися проти дифтерії прямо на робочому місці», - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, на цьому тижні в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії.

До слова, в Ужгороді за чотири дні щеплення зробили 3,5 тисячі людей.

Також у Києві зафіксовано два підтверджених випадки захворювання на дифтерію.

У Тернопільській області у 47-річного чоловіка підтверджено лабораторно діагноз «дифтерія».