На робочому місці. Разумков і кілька нардепів зробили щеплення від дифтерії
Народні обранці вакцинувалися прямо на робочому місці
У понеділок, 28 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков і деякі народні депутати від фракції «Слуга народу» на робочому місці отримали щеплення проти дифтерії.
Про це повідомляє пресслужба політсили у Facebook.
«Сьогодні Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і деякі народні депутати від фракції «Слуга народу» публічно вакцинувалися проти дифтерії прямо на робочому місці», - йдеться у дописі.
Як повідомлялося, на цьому тижні в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії.
До слова, в Ужгороді за чотири дні щеплення зробили 3,5 тисячі людей.
Також у Києві зафіксовано два підтверджених випадки захворювання на дифтерію.
У Тернопільській області у 47-річного чоловіка підтверджено лабораторно діагноз «дифтерія».