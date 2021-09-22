Спалах коронавірусу на Буковині. Директор обласної лікарні скаржиться: обіцяних грошей нема

«Відбуваються постійні затримки виплат від НСЗУ»

На фоні щоденного зростання інфікованих коронавірусом медичні заклади досі не отримують повноцінного фінансування, а лікарі – своєчасної зарплати та «ковідних» доплат. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив директор Чернівецької обласної інфекційної лікарні Дмитро Домбровський.

«Одна з наших найбільших проблем: коштів не вистачає практично ні на що. Відбуваються постійні затримки виплат від НСЗУ, коштів на надоплату (йдеться про 300%-ві доплати лікарям, обіцяні ексміністром Максимом Степановим, – «Главком») лікарям немає, ледь-ледь стає на «голі» зарплати. На ліки також коштів нема. Ми зробили певний запас ліків, але якщо ситуація буде розгортатися таким чином, яким це відбувається зараз, резерв швидко вичерпається», – розповів лікар і додав, що наразі повністю забезпечена потреба лікарні лише у засобах індивідуального захисту і санітайзерах.

Щодо вакцинації, то зараз, на відміну від директора, не весь персонал «ковідної» лікарні зробив щеплення від коронавірусу.

«Ми постійно проводимо роботу з колективом, пояснюємо необхідність щеплень, але поки що, на жаль, не можемо похвалитися тим, що весь медперсонал вакцинований. Поступово люди вакцинуються, але поки ще не у тій кількості, в якій хотілося б», – наголосив директор лікарні.

І все ж Домбровський не втрачає оптимізму, адже всі епідемії колись закінчуються. «Будемо сподіватися на покращення. Не було ще жодної пандемії у світі – а вони трапляються ледь не кожні сто років – яка б не скінчилась. Питання в іншому: як ця пандемія закінчиться, коли і з якими наслідками», – наголосив директор Чернівецької «коронавірусної» лікарні.

До слова, згідно зі звітом Міністерства фінансів України, з 30 млрд грн «коронавірусних» грошей 11,8 млрд грн було витрачено на послуги медичної допомоги та вакцинацію.

Крім того, у видатковій частині держбюджету-2022 передбачено, що 2,6 мільярда гривень будуть спрямовані на закупівлю вакцин проти коронавірусу і 157 млрд – на нову програму медичних гарантій.

Нагадаємо, 23 вересня Україна переходить у «жовту» зону карантину. Таке рішення було ухвалене через погіршення епідеміологічної ситуації в Україні.

У той же час уряд вважає за доцільне дозволити працювати дитячим садочкам та школам за будь-якого рівня епіднебезпеки. Відповідні зміни прийняті у постанову Кабміну № 1236.