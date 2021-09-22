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    Уряд врегулював дистанційну торгівлю ліками

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    Україна врегулювала&nbsp;правила з електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами та їх доставки кінцевому споживачу - Уряд врегулював дистанційну торгівлю ліками
    Україна врегулювала правила з електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами та їх доставки кінцевому споживачу
    фото з відкритих джерел

    Ухвалені норми забезпечать чіткий та прозорий механізм контролю за діяльністю аптек, запевнили у МОЗ

    Кабмін 22 вересня врегулював дистанційну торгівлю ліками. У Міністерстві охорони здоров’я уточнили правила з електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами та їх доставки кінцевому споживачу.

    «Електронна торгівля лікарськими засобами вже усталена та врегульована практика у країнах ЄС та інших розвинених країнах світу, а відтепер буде доступна і в Україні. МОЗ вживає всіх заходів, аби кожен пацієнт отримував якісні, ефективні та безпечні ліки», – прокоментував рішення Кабміну перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

    Зазначається, що ця постанова забезпечує врегулювання питання щодо забезпечення населення лікарськими засобами та супутніми товарами з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом (електронна роздрібна торгівля лікарськими засобами) та доставку лікарських засобів кінцевому споживачу.

    Комаріда додав, що ці норми забезпечать чіткий та прозорий механізм контролю за діяльністю відповідних суб’єктів господарювання (аптек).

    До слова, інноваційні ліки від Covid-19 вже розвезли в регіони.

    Також цього тижня Рада спростила закупівлю інноваційних ліків.

    На початку вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №5547 «Про лікарські засоби». Документ має гармонізувати українське законодавство із законами ЄС

    Днями МОЗ порахував, скільки грошей українці витрачають в аптеках. З'ясувалося, що українці щорічно витрачають в аптеках близько 39 млрд гривень.

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    Теги: Кабмін здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина торгівля ліки аптека уряд
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    Уряд врегулював дистанційну торгівлю ліками