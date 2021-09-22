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    До трьох років в'язниці: уряд хоче посилити відповідальність за підробку Covid-сертифікатів

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    Уряд готує законопроєкт щодо посилення відповідальності за підробку документів, що стосуються щеплень - До трьох років в'язниці: уряд хоче посилити відповідальність за підробку Covid-сертифікатів
    Уряд готує законопроєкт щодо посилення відповідальності за підробку документів, що стосуються щеплень
    Фото: dpsu.gov.ua

    Штрафи в тисячі гривень та обмеження волі будуть передбачені як для людей, які використовують підробки, так і для лікарів

    Кабінет міністрів затвердить проєкт закону про посилення відповідальності за підробку Covid-сертифікатів. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

    «Сьогодні плануємо затвердити та направити до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за підробку документів, що стосуються щеплень. Підробив такі документи – штраф від 170 тисяч або строк до трьох років», – сказав Шмигаль.

    Він зазначив, що штрафи в тисячі гривень та обмеження волі до двох років будуть передбачені як для людей, які використовують підробки, так і для лікарів, які свідомо вносять неправдиву інформацію про щеплення.

    Шмигаль заявив, що підробка Covid-документів є загрозою суспільству та висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає посилення відповідальності за це порушення.

    До слова, сьогодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників освіти і чиновників.

    Як відомо, 23 вересня Україна переходить у «жовту» зону карантину: головні зміни.

    23 вересня, у зв'язку із запровадженням «жовтого» рівня епідемічної небезпеки в Україні, бізнесу пропонується два варіанти роботи.

    До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

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    Теги: закон документи штраф в'язниця щеплення вакцинація уряд Денис Шмигаль коронавірус
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    До трьох років в'язниці: уряд хоче посилити відповідальність за підробку Covid-сертифікатів