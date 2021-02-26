Степанов розповів про «Благодать Божу», через яку в Україні зареєстрували вакцину CoviShield

За словами очільника МОЗ, посередництво при укладанні контракту було необхідним, оскільки індійський інститут не має представництва в Україні

В Україні індійську вакцину CoviShield зареєстрували за заявою фірми, заснованої три місяці тому, Grace of God (перекладається як «Благодать Божа»). Міністр охорони здоров'я запевняє, що цю фірму уповноважив Інститут сироватки крові Індії (Serum Institute)

Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«В нас напряму заключений контракт із Serum Institute. Укладає контракт Crown Agency, яка обрана як закупівельна організація, яка закуповує цю вакцину і постачає безпосередньо в Україну. Отримувачем в Україні є Укрмедпостач», — пояснив Степанов, додавши, що компанія Grace of God була уповноважена Serum Institute.

За словами очільника МОЗ, таке посередництво було необхідним, оскільки індійський інститут не має представництва в Україні.

«У зв'язку із тим, що він не має тут свого представництва, він уповноважив компанію передати документи на реєстрацію. Ця компанія фігурує у відповідних документах на реєстрацію. Це як нотаріуса уповноважують», — пояснив Степанов.

Він вважає, що чутки про те, що ця компанія існує лише на папері, міністерство не має права коментувати.

«Це не наше питання. Це питання Serum Institute, у який спосіб він хотів зареєструвати цю компанію. Він міг зареєструвати, зареєструвавши своє підприємство», — зазначає Степанов.

Він наголосив, що МОЗ не має жодного відношення до цієї фірми.

«У нас є договір, заключений з Crown Agency, яка уповноважена урядом на закупівлю вакцину. Crown Agency має договір з Serum Institute, з виробником. Поставив в Україну вакцину, яка зареєстрована відповідно до українського законодавства. Отримувачем вакцини є Укрмедпостач. Є якась фейкова інформація, що через цю компанію йдуть якісь кошти. Це просто абсурд», — підсумував він.

Відомо, що 23 лютого до України з Індії прибула перша партія вакцини проти коронавірусу CoviShield, яку виготовляють в індійському Інституті сироватки крові за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого вакцину почали направляти в регіони. Цього ж дня опівдні щепили першого українця – ним став медик з Черкаської обласної лікарні Євген Горенко.

Станом на ранок 26 лютого в Україні отримали щеплення 1338 осіб.

CoviShield – це одна з двох вакцин від коронавірусу, що отримали дозвіл на екстрене використання в Індії. Друга – Covaxin, яку виробляє місцева фармацевтична компанія Bharat Biotech. Інститут сироватки крові, який виробляє вакцину в Індії, вважає, що CoviShield є високоефективним, посилаючись на дані досліджень III фази у Бразилії та Великій Британії.

CoviShield, як і AstraZeneca, виготовляють з ослабленої версії вірусу застуди (відомого як аденовірус) шимпанзе. Його модифікували, щоб він був більше схожий на коронавірус, однак захворіти від нього неможливо.

Коли вакцину вводять пацієнтові, вона спонукає імунну систему виробляти антитіла та готує її для атаки на будь-яку коронавірусну інфекцію. Щеплення роблять двічі, з інтервалом 4-12 тижнів.

Вакцину можна безпечно зберігати при температурі 2-8°С, а щеплення робити у наявних кабінетах лікарів. Це полегшує розповсюдження та використання цієї вакцини, у порівнянні з деякими іншими.

Для порівняння, вакцину від Pfizer потрібно зберігати при температурі щонайменше -70°C, при цьому виймати її з цього холодного середовища можна не більше чотирьох разів.

Джерело: Депо