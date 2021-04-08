Степанов прогнозує 30 тисяч хворих на Covid-19 за добу

Глава МОЗ заявив, що добовий приріст нових зареєстрованих випадків може досягти до 30 тисяч людей

Степанов заявив, що кількість хворих на коронавірус найближчими днями буде збільшуватися

Кількість хворих на коронавірус в Україні буде зростати в наступні 10 днів. Добовий приріст нових зареєстрованих випадків може досягти за цей час 30 тисяч людей.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі «Право на владу».

За його словами, кількість хворих на коронавірус найближчими днями буде збільшуватися.

«Ми очікуємо протягом тижня – 10 днів, що будемо ще зростати в рамках до 25-30 тисяч... Ми це прогнозували саме зростання такої кількості в третій хвилі. В тому числі за рахунок «британського штаму», який є достатньо важкий, ним більше людей заражається», – сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 19 419 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Харківській та Львівській областях.

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