Степанов прогнозує 30 тисяч хворих на Covid-19 за добу
Степанов заявив, що кількість хворих на коронавірус найближчими днями буде збільшуватися
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі «Право на владу».
За його словами, кількість хворих на коронавірус найближчими днями буде збільшуватися.
«Ми очікуємо протягом тижня – 10 днів, що будемо ще зростати в рамках до 25-30 тисяч... Ми це прогнозували саме зростання такої кількості в третій хвилі. В тому числі за рахунок «британського штаму», який є достатньо важкий, ним більше людей заражається», – сказав Степанов.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 19 419 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Харківській та Львівській областях.