Степанов прокоментував масове небажання українців вакцинуватися від коронавірусу

На сьогодні в Україні проводитиметься інформаційна компанія, яка спрямована на збільшення людей, які повинні вакцинуватися

В Україні кампанія з масової вакцинації населення ще не провалена, незважаючи на те, що багато медиків відмовляються отримувати препарат.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі 1+1.

За словами міністра, в Україні близько 43% громадян готові на безкоштовну вакцинацію. Однак цього замало для того, щоб почав вироблятися колективний імунітет до коронавірусу, уточнив міністр.

Для досягнення мінімуму необхідно, щоб в Україні щеплення від коронавірусу отримали 60% населення.

На сьогодні в Україні проводитиметься інформаційна компанія, яка спрямована на збільшення людей, які повинні вакцинуватися.

«Тому що вакцина - це той квиток, який захистить від хвороби такої, як коронавірус. це такий квиток, який може захистити від смерті. Тому вакцинація - дуже потрібна», - заявив він.

25 лютого, у Києві розпочався процес вакцинації проти Covid-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). Першим провакцинованим став завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії для інфекційних хворих Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко. А першою на Київщині щеплення проти коронавірусу отримала лікарка Тетяна Шульженко, яка працює завідувачкою дорослого інфекційного відділення у Броварській багатопрофільній клінічній лікарні.

25 лютого Чернівецька область отримала перші 15 тисяч доз вакцини від коронавірусу. Першим вакцинованим буковинцем став дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький. «Дихання спокійне, жодних скарг», - сказав лікар після вакцинації.

Раніше у МОЗ повідомили, що в Україні за першу добу зроблено 159 щеплень від коронавірусу. Найбільше, 80 щеплень, отримали лікарі Черкащини. Першими прищеплювали медиків. Стало відомо, як вони себе почувають після введення препарату.

У багатьох країнах світу вакцинація розпочалася ще в грудні 2020 року. В Україну першу офіційну ковід-вакцину Covishield привезли із Індії лише 23 лютого.

А вже 24 лютого перше ковід-щеплення в Україні отримав лікар із Черкас. Загалом у перший день еплення отримали близько сотні лікарів Чернігівщини та Житомирщини. Кампанія з вакцинації також стартувала на Київщині та Вінниччині.