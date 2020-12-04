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    Здоров'я

    Степанов розповів, скільки українців отримають вакцину від Covid-19 безкоштовно

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    20 мільйонів українців будуть вакциновані від коронавірусу за бюджетні кошти - Степанов розповів, скільки українців отримають вакцину від Covid-19 безкоштовно
    20 мільйонів українців будуть вакциновані від коронавірусу за бюджетні кошти

    Насамперед вакцину отримають громадяни в групі ризику: старше 60 років, які страждають хронічними захворюваннями і за професійною ознакою

    В Україні в першу чергу збираються вакцинувати від коронавірусу близько 20 мільйонів людей з різних груп ризику. Їх прищеплювати збираються за рахунок бюджету.

    Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

    «Всі категорії ризику – це близько 20 мільйонів осіб. Ми вважаємо, що їх треба вакцинувати і потрібно вакцинувати за рахунок держбюджету», – сказав Степанов.

    Він розповів, що насамперед вакцину отримають громадяни в групі ризику: старше 60 років, які страждають хронічними захворюваннями і за професійною ознакою.

    «Їх треба прищепити за рахунок бюджету, і ми вважаємо, що це буде правильно», – зазначив міністр.

    Додамо, що напередодні Степанов заявив, що російської вакцини від Covid-19 не існує, і Україна веде переговори із США щодо поставки вакцин. 

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. 

    16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. 

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 

    У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

    Теги: міністр Максим Степанов вакцинація населення коронавірус
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