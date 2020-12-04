Степанов розповів, скільки українців отримають вакцину від Covid-19 безкоштовно

20 мільйонів українців будуть вакциновані від коронавірусу за бюджетні кошти

Насамперед вакцину отримають громадяни в групі ризику: старше 60 років, які страждають хронічними захворюваннями і за професійною ознакою

В Україні в першу чергу збираються вакцинувати від коронавірусу близько 20 мільйонів людей з різних груп ризику. Їх прищеплювати збираються за рахунок бюджету.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

«Всі категорії ризику – це близько 20 мільйонів осіб. Ми вважаємо, що їх треба вакцинувати і потрібно вакцинувати за рахунок держбюджету», – сказав Степанов.

Він розповів, що насамперед вакцину отримають громадяни в групі ризику: старше 60 років, які страждають хронічними захворюваннями і за професійною ознакою.

«Їх треба прищепити за рахунок бюджету, і ми вважаємо, що це буде правильно», – зазначив міністр.

Додамо, що напередодні Степанов заявив, що російської вакцини від Covid-19 не існує, і Україна веде переговори із США щодо поставки вакцин.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.