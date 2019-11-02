У Чернігові відновлять навчання у школі, де зафіксували спалах гепатиту



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Наразі серед захворілих 21 учень школи №7 у Чернігові

Навчання у школі відновлять вже в понеділок

У Чернігові відновлять навчання у школі №7, в якій зафіксували спалах гепатиту А. Про це повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради.

Зазначається, що навчання у школі відновлять вже в понеділок.

«Члени комісії повідомили, що наразі серед захворілих 21 учень 1, 4, 5, 6, 8-го класів та двоє дорослих, загалом 23 особи. Діти перебувають в обласній дитячій лікарні, їм призначене відповідне лікування», - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що у лікарнях вже обстежили 375 людей, серед яких 262 учні. Лікарям залишилося обстежити ще 107 учнів. При цьому зазначається, що через два тижні їм необхідно буде пройти обстеження ще раз.

Раніше повідомлялося, що у Чернігові кількість госпіталізованих дітей внаслідок спалаху гепатиту в школі №7 зросла до 20.

У Чернігові відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм в школі, в якій діти захворіли на вірусний гепатит.