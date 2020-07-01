У Чернівцях помер завідувач інфекційним відділенням обласної дитячої лікарні



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Колеги Валерія Болтенкова відзначають, що він «врятував сотні дитячих життів, віддаючи всього себе»

Лікар помер від серцевого нападу

У середу, 30 червня, у Чернівцях пішов з життя завідувач інфекційним відділенням обласної дитячої лікарні Валерій Болтенков.



Про це повідомила його колега, лікарка-інфекціоністка Ніка Пирогова у Facebook.

«Перестало битися серце завідувача інфекційного боксованого відділення (кишкових інфекцій) Чернівецької обласної дитячої лікарні Болтенкова Валерія Леонідовича... Як важко і сумно сприймати, що пішов із життя друг, колега, наставник та Лікар, який врятував сотні дитячих життів, віддаючи всього себе», - написала вона.

У коментарях під дописом колеги лікаря уточнили, що він помер від серцевого нападу.

До слова, глава МОЗ повідомив про різке зниження захворюваності на Covid-19 серед медиків.

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