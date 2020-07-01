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    Здоров'я

    У Чернівцях помер завідувач інфекційним відділенням обласної дитячої лікарні

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    Колеги Валерія Болтенкова відзначають, що він&nbsp;&laquo;врятував сотні дитячих життів, віддаючи всього себе&raquo; - У Чернівцях помер завідувач інфекційним відділенням обласної дитячої лікарні
    Колеги Валерія Болтенкова відзначають, що він «врятував сотні дитячих життів, віддаючи всього себе»

    Лікар помер від серцевого нападу

    У середу, 30 червня, у Чернівцях пішов з життя завідувач інфекційним відділенням обласної дитячої лікарні Валерій Болтенков.

    Про це повідомила його колега, лікарка-інфекціоністка Ніка Пирогова у Facebook.

    «Перестало битися серце завідувача інфекційного боксованого відділення (кишкових інфекцій) Чернівецької обласної дитячої лікарні Болтенкова Валерія Леонідовича... Як важко і сумно сприймати, що пішов із життя друг, колега, наставник та Лікар, який врятував сотні дитячих життів, віддаючи всього себе», - написала вона.

    У коментарях під дописом колеги лікаря уточнили, що він помер від серцевого нападу.

    До слова, глава МОЗ повідомив про різке зниження захворюваності на Covid-19 серед медиків.

    Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов пообіцяв підвищити медикам зарплати з вересня.

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