У Львові від коронавірусу померла очільниця лабораторного центру



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У Львові від коронавірусу померла очільниця лабораторного центру

У жінки виявили запалення легень, важкий перебіг

У реанімації Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні померла від Covid-19 Галина Михальчук, завідувач міським відділом Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України.

Про це повідомила головний лікар-епідеміолог Львівщини Наталія Тімко.

«Сьогодні перестало битися серце хорошої і мудрої Людини, Жінки, Мами, Бабусі, яка все життя віддала роботі у СЕС, де працювала завідувачкою санітарно-гігієнічного відділу санепідемстанції Франківського району м. Львова, надалі очолила лабораторний центр м. Львова... Михальчук Галини Трохимівни. ЇЇ життя забрав коронавірус...», — написала Тімко.

Як пише місцеве видання «Високий замок», жінці було 70 років. Вона померла у реанімації.

Нагадаємо, Україна потрапила у перелік країн з високими темпами поширення коронавірусної інфекції.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, це на 161 випадок менше, ніж учора (1 109).

Коронавірус в Україні

Всього 42065

Хворіють 22254

Одужали 18701

Померли 1110

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Одужали – 402 (вчора 541), померли – 24 (вчора 19).

Загалом одужали 18 701 особа, летальних випадків – 1 110.

У Києві виявлено хворих 140 осіб (вчора 113). Також 49 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 51) і 168 – на Львівщині (вчора 209), 111 – на Рівненщині (вчора 116).