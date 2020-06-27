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    Здоров'я

    У Львові від коронавірусу померла очільниця лабораторного центру

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    У Львові від коронавірусу померла очільниця лабораторного центру - У Львові від коронавірусу померла очільниця лабораторного центру
    У Львові від коронавірусу померла очільниця лабораторного центру

    У жінки виявили запалення легень, важкий перебіг

    У реанімації Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні померла від Covid-19 Галина Михальчук, завідувач міським відділом Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України. 

    Про це повідомила головний лікар-епідеміолог Львівщини Наталія Тімко.

    «Сьогодні перестало битися серце хорошої і мудрої Людини, Жінки, Мами, Бабусі, яка все життя віддала роботі у СЕС, де працювала завідувачкою санітарно-гігієнічного відділу санепідемстанції Франківського району м. Львова, надалі очолила лабораторний центр м. Львова... Михальчук Галини Трохимівни. ЇЇ життя забрав коронавірус...», — написала Тімко.

    Як пише місцеве видання «Високий замок», жінці було 70 років. Вона померла у реанімації.

    Нагадаємо, Україна потрапила у перелік країн з високими темпами поширення коронавірусної інфекції.

    Як повідомлялося, станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, це на 161 випадок менше, ніж учора (1 109).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      42065
    • Хворіють
      22254
    • Одужали
      18701
    • Померли
      1110

    Одужали – 402 (вчора 541), померли – 24 (вчора 19).

    Загалом одужали 18 701 особа, летальних випадків – 1 110.

    У Києві виявлено хворих 140 осіб (вчора 113). Також 49 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 51) і 168 – на Львівщині (вчора 209), 111 – на Рівненщині (вчора 116).

    Львів лікар смерть коронавірус
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