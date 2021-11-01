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    У «Дії» тепер можна отримати Covid-сертифікат на підставі ПЛР-тесту

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    &laquo;Дія&raquo; та чотири приватні лабораторії починають бета-тестування Covid-сертифікатів на підставі результатів ПЛР-тестів - У «Дії» тепер можна отримати Covid-сертифікат на підставі ПЛР-тесту
    «Дія» та чотири приватні лабораторії починають бета-тестування Covid-сертифікатів на підставі результатів ПЛР-тестів
    фото: Михайло Федоров / Facebook

    Сертифікат діятиме 72 години

    У додатку «Дія» у режимі бета-тестування з'явилася можливість отримати Covid-сертифікат на підставі результату ПЛР-тесту. Про це повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

    За його словами, «Дія» і лабораторії «Діла», «Ескулаб», «Смартлаб» і «Дніпролаб» починають бета-тестування Covid-сертифікатів на підставі результатів ПЛР-тестів.

    «Якщо ви в останні 72 години зробили ПЛР в цих лабораторіях, то тестуйте, як генерується сертифікат, і надсилайте свій фідбек», – написав міністр.

    Реєстрація на бета-тестування нового виду Covid-сертифікату в «Дії» доступна за посиланням.

    Федоров додав, що після завершення бета-тестування в додатку можна буде підтягнути ПЛР-тести інших лабораторій. Відомство разом з МОЗ та Національною службою здоров'я України (НСЗУ) працює над їх підключенням.

    «Сертифікат діятиме 72 години. Тільки не забувайте оновлювати «Дію», – резюмував Федоров.

    До слова, 1 листопада комітет Ради підтримав посилення покарання за підробку Covid-сертифікатів.

    Раніше повідомлялося, що Covid-сертифікат можна згенерувати як за наявності ID-картки або закордонного біометричного паспорта, так і без них.

    Також стало відомо, що Covid-сертифікат у «Дії» зможуть отримати не всі.

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    Теги: міністр реєстрація Михайло Федоров
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    У «Дії» тепер можна отримати Covid-сертифікат на підставі ПЛР-тесту