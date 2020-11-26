Новорічні свята в коронавірусних реаліях: концертів у школах і садочках Києва не буде

Столична влада просить дітей та їхніх батьків утриматися від відвідування масових заходів

Департамент освіти та науки Київської міської держадміністрації закликає дітей та їхніх батьків утриматися від відвідування масових заходів під час різдвяно-новорічних свят, зокрема, від проведення традиційних концертів у школах і дитсадках. Про це повідомив виконуючий обов’язки першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Станом на 25 листопада у двох третинах столичних закладів загальної середньої освіти є класи, закриті на карантин. У кожному четвертому садочку міста також є закриті групи. Відвідуваність садків складає 51% від загального списку», – розповів він.

За його словами, більшість шкіл уже давно працює з використанням дистанційних технологій навчання, адже велика кількість школярів та педагогів мають підтвердження захворювань на коронавірус. Вчителі навіть під час самоізоляції за бажанням продовжують працювати з дому, аби забезпечити безперервний освітній процес для дітей.

«Місто вимушене підлаштовуватися під нові реалії, тому цього року ми закликаємо дітей та їхніх батьків, окрім щоденного моніторингу температури та обов’язкового носіння масок у громадських місцях, утриматися від відвідування масових заходів під час новорічних свят, зокрема, від проведення традиційних концертів у школах і дитсадках», – зазначив Мондриївський.

Він наголосив, що наразі пріоритетом є збереження здоров’я дітей, їхніх батьків та педагогів. Столичні заклади освіти готові до нових викликів пандемії: усі вони забезпечені масками, термометрами та засобами для дезінфекції у достатній кількості. Проте для того, щоб не припиняти звичне життя міста, кожен киянин має свідомо поставитися до дотримання протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, цьогоріч через пандемію коронавірусу святкування Нового року в Києві не буде традиційним. На Софійські площі не буде концертів та масових гулянь.

Столична влада організовує сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас у Києві.

Як відомо, Кабінет міністрів може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята, хоча зараз введення більш жорстких заходів поки не розглядається.