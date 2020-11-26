У Вінницькому пологовому №2 облаштовують «ковідне відділення» для породіль

Новостворене «ковідне відділення» розпочне прийом пацієнток

У Вінницького пологовому будинку №2 облаштовують відділення для хворих на коронавірус. У закладі прийматимуть пацієнток з COVID-19, зокрема, породіль.

Орієнтовно через тиждень новостворене «ковідне відділення» розпочне прийом пацієнток. Йдеться про вагітних, породіль та жінок з гінекологічними проблемами, які хворі на коронавірус. Лікування для них безкоштовне, всі витрати на медикаменти та засоби індивідуального захисту оплатить місто.

«В цілому із міського бюджету виділено 878 тисяч гривень на обладнання цього відділення. Вже замінили мережі та провели ремонт у палатах. Також окремо надали 2 мільйони гривень на придбання апарату швидкої вентиляції легень, кисневих концентратів, ліжок, прилад імуноферментного аналізу, лабораторного обладнання та всього необхідного для стерилізації», – розповів директор Департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради Олександр Шиш.

Наразі у «ковідному відділенні» облаштували 4 інфекційні бокс-палати, у кожній з яких є санвузол та душова. Також працюватиме окрема операційна.

За словами завідуючого гінекологічним відділенням пологового будинку №2 Віктора Рудя, наразі сформовано «ковідну бригаду» з 64 спеціалістів, серед яких гінекологи, неонатологи, акушерки та медсестри. Вони чергуватимуть по 12 годин та надаватимуть допомогу всім хворим на коронавірус та з підозрою на захворювання.

Джерело: Vinbazar