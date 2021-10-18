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    У Херсоні закінчилися місця для Covid-інфікованих: пацієнтів везуть в інші міста

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    Херсонщина першою потрапила у&nbsp;&laquo;червону&raquo; зону карантину - У Херсоні закінчилися місця для Covid-інфікованих: пацієнтів везуть в інші міста
    Херсонщина першою потрапила у «червону» зону карантину
    фото з відкритих джерел

    У Херсоні критична ситуація з госпіталізацією Covid-хворих і ліжко-місцями

    Влада Херсона заявила про критичну ситуацію з коронавірусом в місті. Covid-лікарні заповнені майже на 100% і пацієнтів доводиться везти в інші міста. Про це заявив в.о. заступника мера Херсона Роман Головня, пише місцеве видання «Новий візит».

    «Достатньо критична ситуація на сьогоднішній день з госпіталізацією і ліжко-місцями. На сьогоднішній день міські лікарні, які працюють з Сovid-19, заповнені майже на 100%. Проводиться госпіталізація в найближчі лікарні, зокрема, це місто Олешки і зараз відпрацьовується варіант Білозерської районної лікарні», — повідомив він.

    За словами чиновника, протягом тривалих вихідних в Херсоні виявили близько 1500 випадків зараження, 41 пацієнт помер.

    До слова, мешканці «Дніпра», який з понеділка, 18 жовтня, перейшов в «червону» зону карантину, масово кинулися у центри вакцинації.

    Також мер «червоної» Одеси попросив центральну владу допомогти з медиками. Зазначимо, головний санлікар спрогнозував спад хвилі Covid-19 в Україні.

    Як відомо, Covid-ліжка в українських лікарнях зайняті майже на 60%. Нагадаємо, вчора в Україні виявили майже 10 тисяч нових хворих на коронавірус.

    Крім того, 18 жовтня посилюються карантинні обмеження в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Регіони увійшли в «червону» зону епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

    Зверніть увагу, психотерапевтка назвала симптоми депресії після Covid-19.

    Крім того, директорка херсонської лікарні розповіла, хто з Covid-хворих потрапляє реанімації. У лікарні серед пацієнтів у важкому стані немає жодного вакцинованого проти коронавірусу.

    Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

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    Теги: Херсонщина лікарня Херсон коронавірус
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    У Херсоні закінчилися місця для Covid-інфікованих: пацієнтів везуть в інші міста